Астролозите класираха най-отмъстителните зодии

В секи от нас реагира различно, когато бъде обиден, предаден или наранен. Докато едни хора прощават за броени минути и бързо оставят лошите емоции в миналото, за други справедливостта е въпрос на чест. Склонността да държим карез, да кроим планове или просто студено да зачеркнем някого от живота си често е дълбоко заложена в нашия астрологичен знак.

Звездната карта определя не само как обичаме и комуникираме, но и как реагираме, когато някой прекрачи границите ни. Според астролозите емоционалната памет на зодиите варира от пълно безразличие до педантично планирано отмъщение, което може да ви застигне години по-късно.

Не бързайте с изводите – подредбата от най-прощаващите до най-опасните знаци в зодиака може силно да ви изненада!

Разгледайте галерията , за да откриете на кое място се нарежда вашата зодия и кой оглавява класацията за най-отмъстителни знаци.

Тази класация е предназначена изцяло за забавление и астрологичните анализи в нея нямат научна стойност.