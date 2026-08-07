Заловиха осем мигранти, укрити в тайник на микробус на българо-гръцката граница

О сем нелегални мигранти са задържани в петък сутрин на граничния пункт „Капитан Петко войвода“, съобщиха от прокуратурата. Чужденците са били укрити в специално изграден тайник в задната част на товарното помещение на микробус.

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Задържаните са иракски граждани. Те са отведени заедно с шофьора в ГПУ-Ново село, където са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Хасково.

Микробусът е влязъл в България от Гърция. Превозното средство е било с шведски регистрационни номера и е управлявано от 31-годишен гражданин на Литва.

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Източник: МВР

Шофьорът е привлечен като обвиняем. Според прокуратурата той вече има условна присъда за незаконен превоз на чужди граждани, след като през май тази година отново е превозвал мигранти през същия граничен пункт.

На осемте задържани мигранти също са повдигнати обвинения.

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Предстои спрямо тях да бъдат наложени принудителни административни мерки, включително връщане в страната им на произход. Предвижда се и забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите членки на Европейския съюз.