Макрон: Украйна трябва да получи всички необходими средства за отбрана

Н а Украйна трябва да бъдат предоставени всички необходими средства, за да се отбранява от Русия и да защитава цивилното си население и инфраструктурата си. Това заяви френският президент Еманюел Макрон след среща с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде "Франс прес' (AFP).

Зеленски поиска от Макрон допълнителни системи за противовъздушна отбрана

„В момент, когато Русия избира да ескалира конфликта, тъй като е в задънена улица на фронта, е от кардинално значение колективно да предоставим на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си“, написа Макрон в социалната мрежа X.

Зеленски определи разговора си с френския президент като продуктивен, конкретен и съдържателен. В публикация в Telegram той заяви, че Украйна цени усилията на Франция за намиране на отговор на руската ескалация.

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация

Зеленски съобщи, че през следващия месец Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация. Той не посочи подробности за вида и обема на подкрепата.

Двамата президенти са обсъдили и ускоряването на работата по проекта FREYJA за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана, предназначена да противодейства на балистични ракети.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна и усилията на Киев да укрепи противовъздушната си отбрана и защитата на критичната инфраструктура.