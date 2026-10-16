Свят

Макрон: Украйна трябва да получи всички необходими средства за отбрана

След среща със Зеленски френският президент обяви допълнителна помощ за украинската авиация и подкрепи ускоряването на проекта за европейска противоракетна отбрана FREYJA

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 08:02
Макрон: Украйна трябва да получи всички необходими средства за отбрана
Източник: AP/БТА

Н а Украйна трябва да бъдат предоставени всички необходими средства, за да се отбранява от Русия и да защитава цивилното си население и инфраструктурата си. Това заяви френският президент Еманюел Макрон след среща с украинския си колега Володимир Зеленски, предаде "Франс прес' (AFP).

Зеленски поиска от Макрон допълнителни системи за противовъздушна отбрана

„В момент, когато Русия избира да ескалира конфликта, тъй като е в задънена улица на фронта, е от кардинално значение колективно да предоставим на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си“, написа Макрон в социалната мрежа X.

Зеленски определи разговора си с френския президент като продуктивен, конкретен и съдържателен. В публикация в Telegram той заяви, че Украйна цени усилията на Франция за намиране на отговор на руската ескалация.

Зеленски в Париж търси още ПВО системи за Украйна

Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация

Зеленски съобщи, че през следващия месец Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация. Той не посочи подробности за вида и обема на подкрепата.

Двамата президенти са обсъдили и ускоряването на работата по проекта FREYJA за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана, предназначена да противодейства на балистични ракети.

Разговорите се провеждат на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна и усилията на Киев да укрепи противовъздушната си отбрана и защитата на критичната инфраструктура.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Десислава Иванова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

България Преди 12 минути

Днес КНСБ организира и национален протест в София

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

България Преди 17 минути

Корабът е на котва край Лозенец

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Любопитно Преди 37 минути

Археолози изровиха отлично запазен участък от древната водопроводна система, захранвала Храмовия хълм от времето на Втория храм

Шакира и Антонио де ла Руа

„Той е моята сродна душа“: Шакира с трогателно признание към бившия си Антонио де ла Руа

Любопитно Преди 39 минути

Колумбийската звезда Шакира завърши музикалната си резиденция в Испания с трогателно послание и специална снимка, с които изрази своята дълбока благодарност към аржентинския бизнесмен Антонио де ла Руа за ключовата му подкрепа зад кулисите

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Парите ни Преди 45 минути

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

България Преди 54 минути

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

България Преди 59 минути

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

<p>&quot;Е, проработи&quot;: Мъск представи първата летяща Tesla</p>

"Е, проработи": Мъск представи новия Tesla Roadster, който може да лети

Любопитно Преди 1 час

Технологичният милиардер изуми света, демонстрирайки електромобил с ракетни двигатели от SpaceX, който прави акробатични преобръщания във въздуха и ускорява от 0 до 100 км/ч за под секунда

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Свят Преди 1 час

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

България Преди 1 час

Военният министър съобщи, че са изпратени писма до генералния секретар на Алианса и до върховния главнокомандващ на съюзническите сили

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Петър, Емил, Тома и Иван ще се борят за оставането си в надпреварата утре вечер

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Актьорската легенда Ал Пачино ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на американската актьорска гилдия SAG-AFTRA на официална церемония в Лос Анджелис през февруари 2027 г.

Били Джоел

Били Джоел спира концертите и шофирането заради мозъчно заболяване

Свят Преди 1 час

Легендарният изпълнител на „Piano Man“ следва стриктни медицински препоръки след поставената му диагноза, свързана с мозъка. Въпреки че в момента не може да шофира и да излиза пред публика, той се надява отново да се завърне на музикалната сцена

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

От партията заявиха, че са събрали подписите с подкрепата на ДБ и ГЕРБ и настояват разговорите да се проведат вторник

<p>Приеха важни промени,&nbsp;свързани с правата на пътниците в жп транспорта</p>

Железопътната администрация ще регистрира влаковете в общ европейски регистър

България Преди 1 час

Депутатите приеха промени в Закона за железопътния транспорт, с които се преминава към централизирано регистриране на превозните средства в ЕС. Измененията засягат и правата на пътниците с увреждания и намалена подвижност

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Технологии Преди 1 час

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Новата ера в „Анатомията на Грей“: VIP лукс и неочакван шеф променят всичко

Edna.bg

Евгени Генчев на гости в дома на Микеле Мороне в Милано

Edna.bg

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Nova.bg

Откриха тялото на завързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли

Nova.bg