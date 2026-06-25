Доналд Тускю: Източният фланг на НАТО е доказателство за солидарността в алианса

П олският премиер Доналд Туск каза по време на Конференцията за възстановяване на Украйна в Гданск, че държавите от източния фланг на НАТО демонстрират пълно единство и солидарност, като отправи предупреждение към всички потенциални агресори, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Източният фланг на НАТО демонстрира пълно единство и пълна солидарност", заяви Туск пред журналисти след среща на лидерите на страните от североизточния фланг на алианса.

"Нека това бъде ясно предупреждение за всички, които възнамеряват да заплашват някого от нас или нашите държави", добави той.

По отношение на трансатлантическите отношения Туск подчерта, че всички участници в срещата са се обединили около мнението, че сътрудничеството в областта на отбраната със САЩ трябва да остане възможно най-тясно и да бъде защитено от политически сътресения.

"Никой от нас не се съмнява, че американското присъствие и сътрудничеството със САЩ служат на сигурността на Европа и на нашите страни", заяви полският премиер и посочи, че тази позиция ще бъде представена и на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара.

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Туск предупреди, че ситуацията със сигурността остава нестабилна и че през следващите седмици и месеци са възможни различни форми на ескалация. Той отбеляза, че държавите от източния фланг, които граничат с Русия, Беларус и Украйна, се подготвят за тясна координация при евентуални кризисни ситуации.

Полският премиер изтъкна още, че страните от източния фланг са сред лидерите в НАТО по разходи за отбрана, като Полша планира да отделя между 6% и 7% от брутния си вътрешен продукт за отбрана.

В срещата участваха още президентът на Литва Гитанас Науседа, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателите на Финландия, Естония и Латвия - Петери Орпо, Кристен Михал и Андрис Кулбергс, както и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс.

Науседа заяви, че страните от източния фланг трябва да убедят САЩ, че силното американско присъствие в региона е гаранция за устойчивостта на НАТО и че силният източен фланг означава по-сигурна Европа. Той призова съюзниците да имат единна позиция по отношение на член 5 от Северноатлантическия договор, руската заплаха и подкрепата за Украйна.

Президентът на Румъния призова за единство между всички държави от НАТО и подчерта, че ЕС и алиансът трябва да изпълняват взаимнодопълващи се роли в европейската отбрана, като увеличат инвестициите в сектора.

Финландският премиер отбеляза, че сигурността на източния фланг е отговорност на цяла Европа и че укрепването му е в интерес на целия Европейски съюз.

Естонският премиер заяви, че отбраната на Европа започва от източната граница на ЕС, а последните руски провокации показват необходимостта от увеличаване на подкрепата за Украйна и засилване на натиска върху Русия.

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Латвийският премиер призова европейските държави да говорят с един глас в подкрепа на Украйна и отбранителната политика на ЕС. Той заяви, че Украйна принадлежи към трансатлантическото и евроатлантическото семейство и изрази мнение, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за подпомагане на страната.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс посочи, че държавите от източния фланг поемат най-голямата тежест от инвестициите в отбраната в интерес на цяла Европа. Той допълни, че 76 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за нисколихвено финансиране на отбраната ще бъдат насочени към държавите от източния фланг.

Шведският премиер също подчерта, че укрепването на източния фланг на НАТО и подкрепата за Украйна остават най-важните приоритети, като определи действията на Русия като най-сериозната заплаха за европейската сигурност.

Двудневната Конференция за възстановяване на Украйна, организирана съвместно от Полша и Украйна, събра държавни и правителствени ръководители, министри и представители на международни финансови институции, които обсъждат икономическата помощ и отбранителната подкрепа за Украйна.

Предишните издания на форума се проведоха в Лугано, Лондон, Берлин и Рим.