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Техеран обвини НАТО в съучастие във войната, след като Рюте разкри подкрепа за операция "Епична ярост"

Рюте каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че редица държави от НАТО са предоставили своите военни бази за операцията „Епична ярост“

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 11:50
Техеран обвини НАТО в съучастие във войната, след като Рюте разкри подкрепа за операция "Епична ярост"
Източник: БТА/АР

Т ехеран обвини НАТО в „съучастие“ във войната, водена от Съединените щати и Израел срещу Иран, след като генералният секретар на Алианса Марк Рюте заяви, че европейските съюзници са оказали подкрепа на американската военна операция.

В отговор на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп, че съюзниците не са подкрепили достатъчно войната срещу Иран, Рюте каза пред телевизия „Фокс Нюз“, че редица държави от НАТО са предоставили своите военни бази за операцията „Епична ярост“.

„Държава след държава, съюзник след съюзник предоставиха своите бази за операция „Епична ярост“. Петстотин американски самолета излетяха от бази на САЩ в Италия в подкрепа на операцията“, посочи Рюте, цитиран от АФП.

Той допълни още, че по време на конфликта Румъния е ограничила гражданските полети, за да могат летищата ѝ да бъдат използвани от самолети за въздушно зареждане.

Вторият мандат на Доналд Тръмп е белязан от напрежение със съюзниците от НАТО, част от които поставят под съмнение необходимостта от конфликта в Близкия изток.

Американският президент заяви пред Рюте, че е „разочарован“ от държавите членки на Алианса, които не са подкрепили военните действия срещу Иран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи осъди думите на генералния секретар на НАТО като признание за „активно съучастие“ в „незаконната война“.

„Това е ясно и уличаващо признание за активното съучастие на НАТО в незаконна агресивна война срещу суверенна държава - член на ООН“, написа Багаеи в социалната мрежа Х.

Той обвини Алианса в „явно нарушение на основополагащите норми на международното право и основните принципи на Устава на ООН“.

Междувременно Италия побърза да се разграничи от изявленията на Рюте. Италианското министерство на отбраната заяви, че думите му създават „напълно подвеждащо впечатление“, тъй като смесват различните видове разрешени полети.

Според Рим Италия е позволила единствено „технически и логистични“ полети на американските сили по време на операция „Епична ярост“ в рамките на действащите двустранни споразумения със Съединените щати. 

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
НАТО Иран Марк Рюте Доналд Тръмп операция Епична ярост военен конфликт съучастие
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