Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН

13 януари 2026, 09:16
Л идерът на „Има такъв народ“ (ИТН)  Слави Трифонов реагира на нападението на българското посолство в Скопие, Република Северна Македония (РСМ).

В публикация във Фейсбук Трифонов посочи, че македонците „ще гледат Европейския съюз през крив макарон“. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате, пише той в поста.

На 11 януари бе извършено нападение над българското посолство в Скопие. Министерството на външните работи (МВнР) на Република България остро осъжда този акт срещу сградата на българското задгранично представителство – символ на държавността и официалното присъствие на Република България в Република Северна Македония (РСМ), заявиха от МВнР в съобщение до медиите тогава. Вчера Министерството на вътрешните работи в Северна Македония е арестувало в Скопие 54-годишния Ш.А., отговорен за посегателството срещу българското посолство.

"Не знам дали знаете, но някакъв човек в Северна Македония се е приближил до входната стъклена врата на българската дипломатическа мисия в Скопие, счупил стъклото и си тръгнал. Има го заснет на охранителните камери. Може би ще си кажете: какво пък толкоз - едно стъкло. Е, да де, ама въпросът не е в счупеното стъкло, а в отношението. Обикновено искаш да счупиш стъклото на този, дето не го харесваш, или пък направо си го мразиш", посочи Трифонов.

"Преди много години съм бил в Скопие и никога няма да забравя как се стъписах, когато видях пред българското посолство, на отсрещната стена, огромен надпис с големи черни букви: „БУГАРИ МРЕТЕ“. Оттогава досега нищо не се е променило. Много приказки са изприказвани, много опити са направени, и то основно от България, но подобряване на отношението на македонците към нас няма - и това е. „БУГАРИ МРЕТЕ“ си стои и македонците не щат да го изтрият", пише още лидерът на ИТН.

„Като не искате - добре. Мъдрият български народ има подходяща поговорка: „Насила хубост не става“. Тогава, щом не щете, вие ще си стоите в Северна Македония, ще гледате глупавите, гнусни черни надписи, ще чупите от време на време по някое стъкло, ще мечтаете скришом да имате български паспорти, ще идвате по възможност на море в Слънчев бряг, ще пращате децата си да учат в България и ще гледате Европейския съюз през крив макарон. Щото, обективно погледнато, вие точно това заслужавате", продължава Трифонов. 

Пропуснах да кажа, че през това време аз ще продължавам с огромен кеф да пея български народни песни от Пиринския край, завършва публикацията си лидерът на ИТН.

 

Слави Трифонов Северна Македония Българско посолство Нападение Скопие Отношения България - РСМ Европейски съюз ИТН Бугари мрете Арест
