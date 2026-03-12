Свят

Последното желание на Ерик Дейн: Ребека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с актьора преди смъртта му

Актьорът почина на 19 февруари на 53-годишна възраст, едва 10 месеца след като публично обяви, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС)

12 март 2026, 13:47
Последното желание на Ерик Дейн: Ребека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с актьора преди смъртта му
Източник: Getty Images

Р ебека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с Ерик Дейн малко преди кончината му. Актрисата сподели спомени за това как покойният актьор е прекарал последните си седмици, пише PEOPLE.

54-годишната вдовица на холивудската звезда наскоро даде интервю пред Variety относно проект, по който Дейн е работил до последно. Актьорът почина на 19 февруари на 53-годишна възраст, едва 10 месеца след като публично обяви, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС).

Гейхарт разкри, че звездата от „Анатомията на Грей“ е сътрудничил с фирмата за изкуствен интелект ElevenLabs, за да възстанови способността си да общува с близките си. Тя отбеляза, че Дейн е бил „истински развълнуван от идеята, тъй като е губил гласа си и с всеки изминал ден комуникацията му ставала все по-трудна. Затова и проектът се превърнал в приоритет“.

Според официалния уебсайт на компанията, програмата ElevenLabs Impact предоставя безплатни лицензи на хора със специфични нужди и на организации с нестопанска цел в сферите на здравеопазването, образованието и културата. Инициативата за възстановяване на глас използва стари записи, чрез които създава синтетичен модел на гласа на хора в състоянието на Дейн. Гейхарт сподели, че в края на дните му двамата заедно са слушали неговия дигитално пресъздаден глас.

„Той чакаше с нетърпение да го чуе и когато го получихме от ElevenLabs, това беше наистина голям момент. Беше силен момент“, спомня си тя. „Пуснахме го и Ерик видимо се разчувства. Когато го чух, аз се разплаках. Мисля, че всички в стаята плачеха.“

„Той искаше да се застъпи за любовта и за каузата [свързана с АЛС] и затова аз съм тук – за да го направя вместо него“, добави тя. „Възможността милиони хора да си върнат гласа, за да общуват с децата си, с любимите си хора, с болногледачите, лекарите или колегите си – това е наистина огромно движение.“

Гейхарт и Дейн се запознават през 2003 г. и сключват брак на следващата година. Двамата имат две дъщери – Били (16 г.) и Джорджия (14 г.). Въпреки че се разделиха през 2018 г., Гейхарт остана основната опора и болногледач на звездата от „Еуфория“ по време на битката му с тежкото заболяване.

Пред изданието тя призна, че семейството все още е „в шок“ от загубата, но изрази огромна благодарност към всички, които са ги подкрепяли.

„Просто искам да благодаря на всички, че бяха толкова добри към нас през последните няколко години. Беше предизвикателно и смислено време, а хората са толкова мили“, сподели актрисата. „Трудно ми е да приема цялата тази подкрепа и любов, която идва към мен от всички страни заради Ерик. Шоубизнес общността е изключително щедра с времето си. Те буквално ни крепяха с момичетата през последните две седмици и не мисля, че ще ни оставят. Смятам, че ще са до нас дълго време. Холивуд има лоша репутация, което понякога ме ядосва, защото тук имаме прекрасна общност от хора и съм им безкрайно благодарна.“

Миналия месец семейството на Дейн потвърди, че той е починал в четвъртък, 19 февруари. „С тежки сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед след смела битка с амиотрофичната латерална склероза“, се казва в официалното изявление. „Той прекара последните си дни, заобиколен от скъпи приятели, всеотдайната си съпруга и двете си прекрасни дъщери, Били и Джорджия, които бяха центърът на неговия свят.“

„По време на пътя си с АЛС Ерик се превърна в страстен защитник на каузата за информираност и научни изследвания, решен да промени съдбата на другите, изправени пред същата битка“, продължава съобщението. „Той ще ни липсва дълбоко и винаги ще бъде помнен с любов. Ерик обожаваше феновете си и бе вечно благодарен за вълната от обич и подкрепа, която получаваше. Семейството моли за уединение в този непосилно труден момент.“

Няколко дни по-късно Гейхарт сподели в Instagram Stories колко „потресена“ е била от „излиянието на любов и подкрепа от страна на общността ни“.

„Няма думи, с които да изразим благодарността си“, написа тя към снимка на възпоменателен кът в памет на покойния актьор, отсипан със свещи. „Вие наистина ни давате сили в този тежък момент.“

Ерик Дейн Ребека Гейхарт Амиотрофична латерална склероза Възстановяване на глас Изкуствен интелект ElevenLabs
