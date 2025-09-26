Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

Т рети ден парламентът ще се опита да събере кворум и започне работа. В предварителната програма на депутатите като първа точка е записано, че трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация.

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

През седмицата те трябваше да приемат и доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България.

След като два поредни дни в залата не се регистрираха достатъчно депутати, за да има пленарно заседание, председателят на парламента Наталия Киселова утре отново ще направи опит да възобнови работата на Народното събрание.

Без кворум: Депутати блокираха парламента за пореден ден