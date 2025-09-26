Френските синдикати поддържат натиска върху правителството с нови призиви за стачки

М арилиз Леон, ръководителка на CFDT, съобщи, че нейната организация и други синдикати ще прекратят работа на 2 октомври, тъй като двучасовите разговори на лидерите на труда с Лекорню не са довели до "ясни отговори".

Леон определи срещата като "пропусната възможност" и заяви, че новият ръководител на правителството е разкрил малко относно бюджетните си планове или готовността си да включи някои от исканията на синдикатите, включително увеличаване на данъците за богатите.

Софи Бине, ръководителка на CGT, най-големия синдикат във Франция по членство, заяви пред журналисти, че Лекорню се е представил по време на срещата като "най-уязвимия" премиер в историята на съвременна Франция, страна, традиционно произвеждаща стабилни изпълнителни власти.

"Това потвърждава, че ние сме в позиция на сила", добави тя.

Лекорню се сблъска с два дни на национални протести, след като пое ръководството на правителството по-рано този месец от Франсоа Байру, който бе отстранен чрез вот на недоверие заради плановете си да намали бюджета за 2026 г. с почти 44 милиарда евро.

И Байру, и Лекорню предупредиха, че Франция трябва да овладее публичните разходи, за да се справи със своя огромен бюджетен дефицит, който се очаква да достигне 5,4% от брутния вътрешен продукт тази година, и с публичен дълг от 3,3 трилиона евро - проблеми, които накараха рейтинговата агенция Fitch да понижи кредитния рейтинг на Франция на 13 септември.

Главните синдикати във Франция, които обикновено се различават по идеология и тактики, се обединиха през лятото, възмутени от плановете на Байру. Лекорню се дистанцира от някои от предложенията на Байру, включително премахването на два обществени празника.

Синдикатите останаха единни и тяхната позиция е критичен елемент в политическата калкулация на Социалистите, чието подкрепление е необходимо на правителството на Лекорню.

Централно-лявата партия, която помогна за отстраняването на Байру и бившия премиер Мишел Барние, влиза в преговори с искания, които са трудни за приемане от президента Еманюел Макрон и неговите консервативни съюзници, включително минимален данък от 2% за домакинства с имущество над 100 милиона евро.

Анкетата, поръчана от Социалистите на социологическата агенция Ifop, показва, че 86% от анкетираните подкрепят този данък.

С предстоящи общински избори след по-малко от шест месеца и президентски вот през 2027 г., Социалистите едва ли ще се обвържат с непопулярен премиер без подкрепата на синдикатите. В същото време те може да бъдат принудени да позволят приемането на бюджета на Лекорню, ако той осигури споразумение с реформаторски синдикати като CFDT.