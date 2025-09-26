България

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

26 септември 2025, 06:22
Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ
Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов
Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата
Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут
Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче
Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”
Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки

Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки
Ремонтите на АМ

Ремонтите на АМ "Тракия" блокираха движението

З а последния работен ден за седмицата отново има предупреждение за опасно време. То е от първа степен – жълт код, и е обявено за 6 области за бурен вятър в Източна България, сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът е в сила за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. През нощта ще духа слаб и умерен, а

в петък

в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните – между 18 и 23 градуса. В София минималната температура ще бъде около 12 градуса, максималната – около 18 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

В планините

ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 7 градуса.

По Черноморието

ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 19 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

През почивните дни

ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Последвайте ни
Есента е тук – облаци и дъжд в петък

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

pariteni.bg
Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

Коцето и Емрах си спретнаха гонка, похвалиха се в социалките (видео)

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

България Преди 25 минути

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

България Преди 39 минути

Те трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Любопитно Преди 1 час

Пътят на пуканките до киносалоните започва далеч преди блясъка на Холивуд

Лесно ли се драска iPhone 17? Apple казва, че проблеми няма

Лесно ли се драска iPhone 17? Apple казва, че проблеми няма

Технологии Преди 1 час

Компанията отново се оказа в неудобна ситуация тип "държите го грешно"

Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Свят Преди 8 часа

Според разузнаването: Рискът от руски саботаж в Дания е висок

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Любопитно Преди 8 часа

Капитанът на Феномените Ръждавичка помилва зъболекаря Лъчезар

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Свят Преди 9 часа

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Свят Преди 10 часа

По думите ѝ в света започва „нова геополитическа ера”

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 11 часа

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Свят Преди 12 часа

Писториус: Русия и Китай бързо разшириха възможностите си за водене на война в космоса

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Свят Преди 12 часа

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство

<p>България победи САЩ на Световното по волейбол</p>

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Свят Преди 14 часа

Българският национален отбор успя да обърне мача, след като губеше с 2:0 гейма

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 14 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 14 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 14 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 14 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 септември, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 септември, петък

Edna.bg

Левски ще опита да си върне първото място срещу Локо Пд

Gong.bg

В Турция: футболист удари съотборник, изгониха го (видео)

Gong.bg

Жълт код за опасно силен вятър в части от България

Nova.bg

Мъск срещу Безос: Битката за бъдещето на човечеството в Космоса(СНИМКИ)

Nova.bg