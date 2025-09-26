Есента е тук – облаци и дъжд в петък

З а последния работен ден за седмицата отново има предупреждение за опасно време. То е от първа степен – жълт код, и е обявено за 6 области за бурен вятър в Източна България, сочи справка в сайта на НИМХ. Кодът е в сила за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. През нощта ще духа слаб и умерен, а

в петък

в Източна България и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, максималните – между 18 и 23 градуса. В София минималната температура ще бъде около 12 градуса, максималната – около 18 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

В планините

ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра – около 7 градуса.

По Черноморието

ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 19 ч. и 17 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 59 мин. Луната в София изгрява в 12 ч. и залязва в 21 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

През почивните дни

ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса.