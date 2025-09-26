Любопитно

Тайната на 117-годишната Мария Браняс: Защо клетките ѝ отказаха да стареят

В преклонната си възраст Браняс е била в добро общо здравословно състояние

26 септември 2025, 06:49
Тайната на 117-годишната Мария Браняс: Защо клетките ѝ отказаха да стареят
Източник: iStock

Н яма как да се избяга от безмилостния ход на времето, но суперстолетниците, които доживяват до 110-ия си рожден ден, имат особената способност да отлагат неизбежното, пише Sciencealert.

Цялостна здравна оценка на една от най-възрастните хора в света, Мария Браняс, предполага, че една от причините тя да е доживяла до 117 години е, че е притежавала изключително млад геном.

Някои от нейните редки генетични варианти са свързани с дълголетие, имунна функция и здраво сърце и мозък.

Учени в Испания казват, че сега използват тези открития, за да „предоставят нов поглед върху биологията на стареенето при човека, предлагайки биомаркери за здравословно стареене и потенциални стратегии за увеличаване на продължителността на живота.

Резултатите се базират на проби от кръв, слюнка и урина, които Браняс е предоставила доброволно преди смъртта си през 2024 г., когато е била най-възрастният жив човек в света.

Според екип, ръководен от учени от Института за изследване на левкемия „Хосеп Карерас“ в Барселона, Браняс е имала клетки, които са се „чувствали“ или „се държали“ така, сякаш са много по-млади от хронологичната ѝ възраст. Тя е надвишавала средната продължителност на живота на жените в родната си Каталуния с повече от 30 години.

В преклонната си възраст Браняс била в добро общо здравословно състояние, според учените, характеризиращо се с отлично сърдечно-съдово здраве и много ниски нива на възпаление.

Въпреки напредналата ѝ възраст, имунната ѝ система и чревният ѝ микробиом показвали маркери, съответстващи на тези на много по-млади жени. Тя също така имала изключително ниски нива на „лош“ холестерол и триглицериди и много високи нива на „добър“ холестерол.

Всички тези фактори могат да помогнат да се обясни отличното ѝ здраве и изключителното ѝ дълголетие.

Браняс е живяла психически, социално и физически активен живот , но е имала и късмет с генетиката. Макар че средиземноморската диета с високо съдържание на кисело мляко може да е играла роля за дългия ѝ живот, екстремното дълголетие вероятно е повлияно от широк спектър от генетични и екологични променливи.

Интересното е, че учените са забелязали „огромна ерозия“ в теломерите на Браняс – капачките в края на хромозомите ѝ.

10 съвета за дълголетие
10 снимки
смисъл
мозък
дете куче доброта
сън

Теломерите защитават нашия генетичен материал, а по-късите са свързани с по-висок риск от смърт. Последните проучвания обаче показват, че сред най-старите от старите, теломерите всъщност не са полезен биомаркер на стареенето.

Всъщност, много късите теломери може да са ѝ дали предимство. Хипотетично погледнато, пишат авторите, краткият живот на клетките в тялото ѝ може да е спрял разпространението на рака .

„Картината, която се очертава от нашето проучване, макар и извлечена само от този един изключителен индивид, показва, че изключително напредналата възраст и лошото здраве не са неразривно свързани“, пишат изследователите, водени от епигенетиците Елой Сантос-Пужол и Алейкс Ногера-Кастелс.

Изследванията само върху един човек, особено върху такъв забележителен като Браняс, са ограничени в това, което могат да разкрият за останалите от нас. Сантос-Пухол, Ногера-Кастелс и техните колеги в Испания признават, че са необходими по-големи кохорти, за да се екстраполират резултатите им.

Но по-мащабни проучвания, сравняващи изключително дълголетни хора с техните по-кратколетни връстници, също така са открили биомаркери, които отличават някои хора, включително уникални характеристики , които могат да им помогнат да устоят на болести.

Столетниците са най-бързо развиващата се демографска група в света, но само 1 на 10 души , които доживяват 100 години, доживяват до следващото десетилетие. Това, което Браняс е предоставила на изследователите, е рядка възможност да проучат възможните пътища, които правят възможна екстремно дълга човешка продължителност на живота.

Източник: Sciencealert    
Суперстолетници Дълголетие Мария Браняс Генетика Здравословно стареене Теломери Биомаркери Научни изследвания Имунна функция Продължителност на живота
Последвайте ни

По темата

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

Есента е тук – облаци и дъжд в петък

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

България Преди 35 минути

Те трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Любопитно Преди 59 минути

Пътят на пуканките до киносалоните започва далеч преди блясъка на Холивуд

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Любопитно Преди 8 часа

Капитанът на Феномените Ръждавичка помилва зъболекаря Лъчезар

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Свят Преди 9 часа

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

България Преди 9 часа

Идеята е 60% от парите да се връщат в общината и районните администрации

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Свят Преди 10 часа

По думите ѝ в света започва „нова геополитическа ера”

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

България Преди 10 часа

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Първи номинации и любовни трепети разклащат Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 11 часа

Съквартирантите ще трябва да посочат кой искат да напусне социалния експеримент

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

България Преди 12 часа

Плановете на правителството са цялата сума от над 12 милиарда лева да бъде получена до август догодина

Космическа ескалация между Германия и Русия

Космическа ескалация между Германия и Русия

Свят Преди 12 часа

Писториус: Русия и Китай бързо разшириха възможностите си за водене на война в космоса

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Свят Преди 12 часа

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

България Преди 13 часа

Усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят президента, пише депутатът от „ДПС-Ново начало”

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Насилие между ученички, унижаваха момиче

България Преди 13 часа

Агенция за закрила на детето се е самосезирала

<p>България победи САЩ на Световното по волейбол</p>

България е на полуфинал на Световното след драматичен обрат срещу САЩ

Свят Преди 14 часа

Българският национален отбор успя да обърне мача, след като губеше с 2:0 гейма

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 14 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Поправиха радара на летището в Скопие с помощ от България

Свят Преди 14 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg
1

Първи полъх на есента

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 септември, петък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 септември, петък

Edna.bg

Левски ще опита да си върне първото място срещу Локо Пд

Gong.bg

В Турция: футболист удари съотборник, изгониха го (видео)

Gong.bg

Жълт код за опасно силен вятър в части от България

Nova.bg

Мъск срещу Безос: Битката за бъдещето на човечеството в Космоса(СНИМКИ)

Nova.bg