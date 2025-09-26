Тръмп подписа указ за продажбата на TikTok

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви, че планът за продажбата на операциите на американска територия на платформата TikTok, извършвани от американски и международни инвеститори, отговаря на изискванията на американски закон от 2024 г., предаде Ройтерс.

По силата на въпросния закон приложението за кратки видеоклипове ще бъде забранено, освен ако китайските му собственици не го продадат.

Новата американска компания ще бъде оценена на около 14 милиарда долара, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс, в чието присъствие Тръмп подписа указа в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп отложи прилагането на закона до 16 декември тази година в контекста на усилията за извличане на американските активи на TikTok от глобалната платформа, за привличане на американски и други инвеститори и за получаване на одобрение от китайското правителство.

"Имаше известна съпротива от китайска страна, но основното нещо, което искахме да постигнем, беше да запазим дейността на TikTok в САЩ, а освен това да се уверим, че защитаваме поверителността на данните на американските граждани", каза вицепрезидентът Ванс.

"Говорих с президента Си (Цзинпин - бел. ред.). Имахме добър разговор, казах му какво правим и той каза да продължаваме“, заяви Тръмп, отбелязвайки, че в САЩ TikTok има около 170 милиона потребители.