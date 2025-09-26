Неочакваният съвет от две думи на Катрин Зита-Джоунс към децата ѝ

К атрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са холивудски легенди вече десетилетия, така че не е изненадващо, че двете им деца поемат по техните стъпки, избирайки кариери в света на киното и шоубизнеса.

HELLO! срещна Катрин на звездния мач за Ryder Cup 2025 в Ню Йорк, където тя игра в отбор с баскетболната легенда Пау Гасол срещу кънтри певицата Миранда Ламбърт и телевизионния водещ Майкъл Страхан.

Носителката на „Оскар“ изглеждаше зашеметяващо в елегантна тъмносиня поло блуза и съчетани панталони, с козирка в същия цвят, черни слънчеви очила и ръкавици. Златни обеци и тъмнорозово червило завършваха визията ѝ. На въпрос на HELLO! дали има състезателен дух в семейството си, тя се усмихна и призна: „Да, имам. За съжаление, всички ние го имаме, но е здравословен.“

След това Катрин разкри съвета, който често дава на децата си, когато те започнали да се изявяват публично: „Играйте голф!“.

Зита-Джоунс и Дъглас, които сключиха брак през ноември 2000 г., посрещнаха първото си дете Дилън три месеца преди сватбата, а през 2002 г., само 10 дни след като Катрин спечели „Оскар“ за „Чикаго“, се роди и дъщеря им Карис. Майкъл е и горд баща на 46-годишния Камерън, син от първия му брак с Диандра Лукър.

Катрин Зита Джоунс и Майкъл Дъглас

Дилън завърши университета „Браун“ през 2022 г. и вече има опит както в актьорството, така и в подкастинга. Той ще направи своя дебют в киното с психологическия трилър „Ще дойда при теб“ и сподели колко голяма чест е за него да поеме главната роля.

„Бях привлечен от тази роля заради нейната сложност и дълбочина“, каза той в изявление. „Очаквам с нетърпение да вдъхна живот на този герой и да бъда част от проект, който разширява границите.“

25-годишният стартира и подкаста си „Младият американец“ през 2024 г., в навечерието на изборите в САЩ. В него вече са участвали редица политици, активисти и влиятелни личности.

„Чувствах, че обръщаме гръб на толкова много от това, което прави Америка специална. Реториката, която виждах, някои от предлаганите политики – не можех да повярвам, че това сме ние като нация“, обясни той пред списание FAULT. „Това беше плашещо, но същевременно ме вдъхнови да дам всичко от себе си, за да остана верен и да се боря за идеалите, в които съм възпитан.“

„Виждам ролята си като водещ на „Младият американец“ по същия начин… както в кампаниите, по които съм работил – да помагам да се издигат и разширяват чуждите истории, платформи и послания,“ допълни той.

Що се отнася до Карис, която ще завърши университета „Браун“ през май 2025 г., младата актриса вече прави впечатление с участието си в късометражния филм от 2024 г. [Expletive] That Guy, изпълнителен продуцент на който е Спайк Лий. В продукцията играе и Виктория Педрети.

Източник: Gulliver/Getty Images

Въпреки че като дете се е страхувала от папараците, 22-годишната актриса призна пред списание Town & Country, че иска да последва стъпките на родителите си и не желае да бъде възприемана просто като „непо“.

„Когато бях по-малка, не ми харесваше идеята да ми се прикрепя това име, този вид „династия Дъглас““, сподели тя. „Мисля, че това, което ме притеснява най-много, е, че хората си мислят, че не работя достатъчно… че всичко ми се поднася наготово. А всъщност чувствам точно обратното – че трябва постоянно да се доказвам, че не съм просто дъщеря на известните си родители.“