Любопитно

Неочакваният съвет от две думи на Катрин Зита-Джоунс към децата ѝ

Двете деца на актрисата и Майкъл Дъглас поемат по техните стъпки, избирайки кариери в света на киното и шоубизнеса

26 септември 2025, 09:20
Неочакваният съвет от две думи на Катрин Зита-Джоунс към децата ѝ
Източник: Getty Images

К атрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са холивудски легенди вече десетилетия, така че не е изненадващо, че двете им деца поемат по техните стъпки, избирайки кариери в света на киното и шоубизнеса. 

HELLO! срещна Катрин на звездния мач за Ryder Cup 2025 в Ню Йорк, където тя игра в отбор с баскетболната легенда Пау Гасол срещу кънтри певицата Миранда Ламбърт и телевизионния водещ Майкъл Страхан.

Носителката на „Оскар“ изглеждаше зашеметяващо в елегантна тъмносиня поло блуза и съчетани панталони, с козирка в същия цвят, черни слънчеви очила и ръкавици. Златни обеци и тъмнорозово червило завършваха визията ѝ. На въпрос на HELLO! дали има състезателен дух в семейството си, тя се усмихна и призна: „Да, имам. За съжаление, всички ние го имаме, но е здравословен.“

След това Катрин разкри съвета, който често дава на децата си, когато те започнали да се изявяват публично: „Играйте голф!“.

Зита-Джоунс и Дъглас, които сключиха брак през ноември 2000 г., посрещнаха първото си дете Дилън три месеца преди сватбата, а през 2002 г., само 10 дни след като Катрин спечели „Оскар“ за „Чикаго“, се роди и дъщеря им Карис. Майкъл е и горд баща на 46-годишния Камерън, син от първия му брак с Диандра Лукър.

Катрин Зита Джоунс и Майкъл Дъглас
Катрин Зита Джоунс и Майкъл Дъглас

Дилън завърши университета „Браун“ през 2022 г. и вече има опит както в актьорството, така и в подкастинга. Той ще направи своя дебют в киното с психологическия трилър „Ще дойда при теб“ и сподели колко голяма чест е за него да поеме главната роля.

„Бях привлечен от тази роля заради нейната сложност и дълбочина“, каза той в изявление. „Очаквам с нетърпение да вдъхна живот на този герой и да бъда част от проект, който разширява границите.“

25-годишният стартира и подкаста си „Младият американец“ през 2024 г., в навечерието на изборите в САЩ. В него вече са участвали редица политици, активисти и влиятелни личности.

„Чувствах, че обръщаме гръб на толкова много от това, което прави Америка специална. Реториката, която виждах, някои от предлаганите политики – не можех да повярвам, че това сме ние като нация“, обясни той пред списание FAULT. „Това беше плашещо, но същевременно ме вдъхнови да дам всичко от себе си, за да остана верен и да се боря за идеалите, в които съм възпитан.“

„Виждам ролята си като водещ на „Младият американец“ по същия начин… както в кампаниите, по които съм работил – да помагам да се издигат и разширяват чуждите истории, платформи и послания,“ допълни той.

Що се отнася до Карис, която ще завърши университета „Браун“ през май 2025 г., младата актриса вече прави впечатление с участието си в късометражния филм от 2024 г. [Expletive] That Guy, изпълнителен продуцент на който е Спайк Лий. В продукцията играе и Виктория Педрети.

Източник: Gulliver/Getty Images

Въпреки че като дете се е страхувала от папараците, 22-годишната актриса призна пред списание Town & Country, че иска да последва стъпките на родителите си и не желае да бъде възприемана просто като „непо“.

„Когато бях по-малка, не ми харесваше идеята да ми се прикрепя това име, този вид „династия Дъглас““, сподели тя. „Мисля, че това, което ме притеснява най-много, е, че хората си мислят, че не работя достатъчно… че всичко ми се поднася наготово. А всъщност чувствам точно обратното – че трябва постоянно да се доказвам, че не съм просто дъщеря на известните си родители.“

Катрин Зита-Джоунс Майкъл Дъглас Холивудско семейство Актьорски кариери Дилън Дъглас Карис Зита-Дъглас Деца на знаменитости
Последвайте ни

По темата

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

МОН: Изненадващ онлайн тест по математика за 6. клас на 3 октомври

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Нетаняху говори пред Общото събрание на ООН - десетки напуснаха залата

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Пръстенът „Кралица“ на Меган Маркъл – крие ли тайно послание към двореца?

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

Колко трябва да платим, за да си възстановим здравните права

pariteni.bg
Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

Градът на бъдещето, построен от Toyota, отвори врати

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спирам? – Ако и вие не знаете, значи сме двама…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Роби Уилямс пристига в София – без алкохол и само на суши

Любопитно Преди 21 минути

В неделя, 28 септември, той ще изнесе първия си концерт на българска сцена

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

"Вие сте украинци, нека да ви изядат": Питбули умъртвиха куче и нападнаха собственика му

България Преди 21 минути

Собственикът на питбулите е арестуван

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Беларус ще строи АЕЦ за енергийните нужди на контролираните от Русия украински територии

Свят Преди 50 минути

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл

<p>Каква е причината за безводието у нас според &quot;Възраждане&quot;</p>

"Възраждане": Корупцията е причина за безводието у нас

Свят Преди 56 минути

Престъпни са опитите за приватизация на ВиК холдинга, каза Златан Златанов

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Тръмп заплашва да премести мачове от Световното първенство от „опасни“ градове

Свят Преди 57 минути

Не е ясно дали президентът на САЩ има правомощия да променя домакинските градове на международния турнир, организиран от FIFA

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

Трагедия край Севлиево: Велосипедист загина, пътят София - Варна блокиран

България Преди 1 час

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

„Въздушни прегръдки“ и прашки: Пен Баджли с пикантно разкритие за секс сцените в „Ти“

Любопитно Преди 1 час

Актьорът си спомня как се е наложило да разчита на доста „въздушни прегръдки“, за да изиграе момент на екранна интимност

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

19.5 милиона в Йемен чакат помощ, ЕК праща 40 милиона евро помощ

Свят Преди 1 час

ЕК подчертава, че здравната система в Йемен е изправена пред почти пълен колапс

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

Безводието продължава: Село Морава в Свищовско въведе строг режим

България Преди 1 час

Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина

<p>Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново (ОБЗОР)</p>

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

Свят Преди 1 час

Един от най-потърпевшите от ситуацията се оказа Китай

<p>Флотилията за Газа, водена от Грета Тунберг, е навлязла в гръцки води</p>

Кораби от хуманитарната флотилия за Газа са влезли в гръцка територия

Свят Преди 1 час

Гърция не планира да изпрати военни кораби за ескорт на флотилията

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Проф. Сотир Марчев: Не пийте горещо кафе, може да доведе до рак

Любопитно Преди 1 час

Кардиологът съветва: 2- 4 кафета на ден, последното най-късно до 14 - 16 ч. – така се ползват всички предимства, без да се рискуват вреди

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

Дързък рекорд: Полякът Анджей Баргиел направи първото спускане от Еверест без допълнителен кислород

Свят Преди 1 час

Анджей Баргиел преодоля „зоната на смъртта“ и слезе със ски от 8 849 метра, поставяйки нов стандарт в ски алпинизма

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

България Преди 1 час

Прокуратурата е задържала двамата обвиняеми за 72 часа

<p>Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права</p>

Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

Свят Преди 1 час

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Как да изберете правилния костюм според формата на тялото?

sinoptik.bg
1

Спасиха ранено мече в Смолянско

sinoptik.bg

5 навика, които ти пречат да се отървеш от коремчето (и как да ги промениш)

Edna.bg

Актьорът от "Борат" със скандална връзка след развода (СНИМКИ)

Edna.bg

Забъркаха Неймар в голям скандал с уиски и наргилета

Gong.bg

Уейн Рууни: Хари Кейн е най-великият №9 в историята на Англия

Gong.bg

Казаха ѝ, че никога няма да може да ходи, а тя спечели три златни олимпийски медала

Nova.bg

Изненадващ тест по математика за учениците от 6. клас на 3 октомври

Nova.bg