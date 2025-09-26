Ескалация: Южна Корея с предупредителни изстрели по посока на севернокорейски кораб

Ю жнокорейски части отправиха предупредителни изстрели по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорни води край западния бряг на Корейския полуостров, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Корабът впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни.

Нахлуването рано в петък е било съпроводено и с гласови предупреждения от южнокорейската армия, а операцията е следвала стандартния протокол, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

South Korea fired warning shots after a North Korean commercial ship reportedly violated the Northern Limit Line (NLL) in the Yellow Sea, which Seoul views as its de-facto maritime border, the Yonhap news agency reported:https://t.co/9wKKfaTAzJ pic.twitter.com/ukNLvUOAT8 — TASS (@tassagency_en) September 26, 2025

Във водите около така наречената Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., е имало смъртоносни военноморски сблъсъци в миналото, посочва Ройтерс.

Северна Корея не признава линията за граница.