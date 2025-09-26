Коя е Линдзи Халиган – от „Мис Колорадо“ до адвокат на Тръмп и федерален прокурор

Н овият временен прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния – Линдзи Халиган – е бляскава бивша кралица на красотата от Колорадо и адвокатка на Доналд Тръмп. Очаква се тя да повдигне обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Преди да бъде назначена от президента Тръмп, Халиган е работила само по три федерални дела.

36-годишната юристка замени Ерик Зибърт, който беше освободен след отказа си да обвини Джеймс. В понеделник тя положи клетва като временен федерален прокурор.

Who is Lindsey Halligan, the former Miss Colorado finalist and Trump lawyer expected to prosecute James Comey?

От адвокат на Тръмп до обвинител

Халиган е бивш адвокат по застрахователни дела от Флорида. Често се появява в дизайнерски костюми и с безупречна визия, но зад имиджа ѝ стои сериозна кариера. Тя представляваше Тръмп в редица граждански процеси след обиска на имението му Мар-а-Лаго заради класифицирани документи през август 2022 г.

Сега задачата ѝ е да представи доказателства пред голямото жури, че Коми е подвел Конгреса, както и да поеме разследване за ипотечна измама, свързано с къща, купена от Летиша Джеймс в Норфолк през 2023 г.

Детство и образование

Халиган е израснала в Колорадо в семейство на здравни работници. В ученическите си години е играла баскетбол и софтбол в католическо частно училище в Брумфийлд.

Тя учи журналистика в йезуитския университет „Реджис“ в Денвър, а през 2013 г. завършва Юридическия факултет на Университета в Маями. По време на следването си стажува както в проекта „Невинност“ – организация, която се бори за освобождаването на неправомерно осъдени, така и в службата на обществения защитник на окръг Маями-Дейд.

Един от бившите ѝ професори заявява пред Вашингтон пост, че „много хора я подценяват заради външния ѝ вид“, но я описва като „умна, уважителна и харесвана студентка“.

Красота и сцена

На 20-годишна възраст Халиган участва два пъти в конкурса „Мис Колорадо САЩ“. През 2009 г. стига до полуфиналите, а година по-късно завършва четвърта.

„Спортът и конкурсите за красота ме научиха на увереност, дисциплина и умението да се справям с напрежението – било то на игрището, сцената, в съдебната зала или сега в Белия дом“, споделя тя пред Вашингтон пост.

Юридическа кариера

След дипломирането си Халиган започва работа във фирмата Cole, Scott & Kissane във Форт Лодърдейл, специализирана в съдебни дела за застрахователна защита. Тя представлява предимно застрахователни компании в спорове със собственици на жилищни и търговски имоти и през 2018 г. става партньор.

Въпреки това професионалният ѝ опит с федерални дела се свежда до три процеса – всички по времето, когато е част от юридическия екип на Тръмп, сочат съдебни документи, цитирани от Fortune.

Срещата с Тръмп

Халиган среща Тръмп през 2021 г. на голф игрище в Уест Палм Бийч. Тя пристига директно от съдебна зала, облечена в един от своите елегантни костюми. Тръмп я пита с какво се занимава и година по-късно тя вече е в неговия екип.

През август 2022 г. Халиган е сред юристите, присъствали на обиска в Мар-а-Лаго. По-късно защитава Тръмп в дело за клевета срещу CNN, което е отхвърлено. С него присъства и на Откритото първенство на САЩ по тенис. Освен това често защитава Тръмп в консервативни медии като Fox News и Newsmax.

В Белия дом и като прокурор

През март 2025 г. Халиган става старши помощник-секретар на персонала в Белия дом. Малко по-късно Тръмп ѝ възлага да ръководи инициатива за премахване на „неподходяща идеология“ от институции като музеите на Смитсониън и Националната зоологическа градина.

„Бих казала, че неправилната идеология превръща историята в оръжие“, заявява тя пред Вашингтон пост. „Не е нужно да преувеличаваме негативното, за да научим хората, че определени страни от историята на нашата нация са били лоши.“

Като временен прокурор Халиган може да заема поста до 120 дни, освен ако мандатът ѝ не бъде удължен от федералните съдии или потвърден от Сената.