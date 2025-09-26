Тръмп след срещата с Ердоган: Турция ще спре да купува руски петрол

Полша отвори границата си с Беларус, но Туск предупреди - може да затворим отново

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители F-35, предаде Reuters.

След двучасовите си разговори с Ердоган Тръмп заяви пред репортери, че посланията на срещата им са били "много убедителна“ по редица въпроси, но не предостави подробности.

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çok konuşulan "meşruiyet" çıkışına açıklık getirdihttps://t.co/C58QE0F1Gu pic.twitter.com/GzGmo73YBa — soL Haber (@solhaberportali) September 26, 2025

Запитан дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп звучеше уверено, отбелязва Reuters.

"Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни“, каза Тръмп относно разговорите си с Ердоган.

Унгария и Словакия също купуват руски петрол, отбелязва Reuters.

Ердоган дойде в Белия дом за първото си посещение от около шест години, търсейки одобрението на Тръмп за отмяна на американските санкции, за да стане възможно закупуването на изтребители F-35.

President Donald J. Trump and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan @trpresidency. 🇺🇸🤝🇹🇷 pic.twitter.com/TJkVDoW5tM — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го нарече "много твърд човек“ и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт. Байдън държеше Турция на дистанция, отчасти заради това, което той виждаше като тесни връзки на страна членка на НАТО със започналата война в Украйна Русия, припомня световната агенция.

Анкара е склонна да използва личното приятелство на Ердоган с Тръмп, за да извлече ползи за националните си интереси и да спечели от стремежа на американското правителство да сключва сделки в замяна на скъпи оръжейни и търговски споразумения, акцентира Reuters.

"Мисля, че Ердоган ще успее да купи нещата, които иска да купи“, каза Тръмп. Същевременно той заяви, че може да отмени санкциите срещу Турция "много скоро", дори "почти веднага".