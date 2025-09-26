Почитаме покровителя на любовта и верността. Кой празнува имен ден

Н а 26 септември православната църква отбелязва Успение на Свети апостол и евангелист Йоан Богослов – един от най-близките ученици на Иисус Христос и автор на Евангелието от Йоан, Три послания и Апокалипсиса (Откровението).

Свети Йоан Богослов, син на рибаря Зеведей и брат на апостол Яков, бил сред първите ученици, призовани от Христос. Заради чистата си любов към Спасителя, в Евангелието той често е наричан „любимият ученик“. Присъства на всички важни моменти от земния живот на Христос – Преображението, Тайната вечеря и Кръстната смърт. Именно на него Иисус поверява своята майка – Пресвета Богородица, с думите: „Ето майка ти“.

След Възнесението Йоан проповядвал в Ефес и Мала Азия. Според преданието дълголетният апостол не умира мъченически като другите ученици, а заспива в Господа на около сто години. Когато вярващите след време отворили гроба му, тялото му не било там, а от него извирал чудодеен прах („манна“), който лекувал болести.

В България 26 септември е църковен празник, отбелязван с богослужения и литургии. В някои райони на България вярващите раздават хляб, вино и плодове за здраве в чест на светеца. Името на Йоан Богослов се свързва с чистота, духовна сила и покровителство над вярващите.

Легенди и вярвания

Народната традиция пази вярването, че Свети Йоан Богослов е покровител на любовта и верността между хората.

На този ден се отправят молитви за духовно просветление и за защита от клевети и злословие.

В някои краища се вярва, че ако човек запали свещ в чест на Йоан Богослов, ще получи помощ в трудни житейски решения.

В миналото жените приготвяли специален обреден хляб, наричан „богословки хляб“, който раздавали на съседи и близки. В Родопите и Странджа този ден се свързвал с края на полската работа – прибиране на реколтата и подготовка за зимата.

Имен ден

На 26 септември празнуват всички, носещи имената: Йоан, Йоана, Йоанна, Йонко, Йонка, Иван, Ивана, Иванка, Ваня, както и производни като Жан, Жана, Джон.