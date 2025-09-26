Свят

Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит

140 милиона евро на ден – толкова пари са нужни на Украйна, за да продължи да се отбранява срещу агресора Русия

26 септември 2025, 09:53
Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит
Източник: iStock

140 милиона евро на ден – толкова пари са нужни на Украйна, за да продължи да се отбранява срещу агресора Русия. Спирането на американската финансова подкрепа за Киев сега отваря огромна дупка в бюджета на страната, съобщи Deutsche Welle.

Като седмица на дипломацията определи украинският президент Володимир Зеленски предстоящите няколко дни в Ню Йорк: в рамките на сесията на Общото събрание на ООН той ще проведе редица срещи с дипломати, държавни и правителствени ръководители.

Един от най-належащите въпроси е дефицитът в украинския бюджет за следващата година, надхвърлящ 13 милиарда евро. „Подготвяме нови дългосрочни мерки за финансовата стабилност на Украйна“, заяви Зеленски. Става въпрос преди всичко за руски активи. „Тези активи трябва да се използват в по-голяма степен за защита от руската агресия и за възстановяването на нашата страна", цитира думите му обществената АРД.

Киев е финансово зависим от съюзниците

Украйна е зависима от западните си съюзници не само във военно, но и във финансово отношение. Войната доведе до срив на икономиката и съответно до спад в данъчните постъпления. Сега и САЩ оттеглят до голяма степен подкрепата си.

По-голямата част от бюджета на Украйна отива за отбраната на страната от руската агресия. И става все по-скъпо: войната струва повече от 140 милиона евро – на ден. Но социалните разходи, например в областта на образованието или здравеопазването, също трябва да се увеличат. Приоритет имат, между другото, регионите, които са близо до фронтовата линия. Там трябва да бъдат изградени и поддържани безопасни защитни помещения в училищата, за да се гарантира  провеждането на учебния процес и работата на училищата, обяснява германското издание.

Как да се осигурят тези пари?

Хлиб Вишлински от Центъра за икономически стратегии смята, че и без САЩ ще могат да бъдат набрани липсващите 13 милиарда евро. В тази връзка той припомня, че пенсиите, както и заплатите на учителите и медицинските специалисти вече са достатъчно ниски – държавни разходи, които досега покриваха западните партньори на Украйна. Финансовият експерт не вижда проблем в това, че ЕС и други европейски държави като Великобритания и Норвегия мобилизират допълнително 0,1% от брутния си вътрешен продукт, за да запълнят празнината, която САЩ оставят.

В Украйна вече са разбрали, че САЩ вече не са надежден партньор. Подкрепата от администрацията на Тръмп е само бонус. Но по-добре е да не се разчита на нея, уверява Вишлински. Той разчита на отговорността на европейците. В крайна сметка е и в интерес на Европа Украйна да бъде предпазена от фалит, посочва още АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
