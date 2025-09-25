България

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Идеята е 60% от парите да се връщат в общината и районните администрации

25 септември 2025, 21:38
Н овите предложения за по-скъпи зони за паркиране, за удължено работно време и по-големия им обхват в града скараха общинските съветници. А част от предлаганата реформа е 60 на сто от приходите да се върнат обратно в Столичната община и в районните администрации, за да се изгражда инфраструктура и да се строят паркинги, предаде NOVA.

За Росица Младенова предложените реформи биха ограничили движението в центъра. „Колкото по-скъпо е паркирането и влизането в центъра, толкова повече това помага да се реши този проблем. Аз съм дошла днес с кола, но ако не мога да си позволя в един момент да я оставя някъде на паркинг, за да си свърша работата, ще си взема метро”, казва тя.

БСП в СОС: София не може да бъде превърната в голям платен паркинг

Вносителите от ПП-ДБ предлагат печалбата от увеличените такси да бъде разпределена между Общински съвет и Център за градска мобилност.

„В момента ЦГМ събира 42 млн. от паркиране. Около 5% може да са разходите за заплатите и скобите и хората не виждат ремонтирани паркинги или нови такива. По нашето предложение приходите от паркирането ще нараснат от 42 на 104 млн. От тези 104 млн., 60% да останат в Столична община, а 40% да останат в ЦГМ, за да си покриват разходите”, коментира Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

За още по-голямо намаляване на служебните абонаменти, за въвеждане на червена зона и за още по-драстично съкращаване на таксата за паркоместа на живущите, коментираха от „Спаси София”. „4 месеца след като ние внесохме първия доклад, кметът внесе една много по-слаба версия на реформа. Призовавам колегите да седнат на маса за преговори. Това не е реформа, от която София има нужда. Аз бих казал едно просто механично удвояване на цените”, заяви Андрей Зографски, общински съветник от „Спаси София”.

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

От опозицията последваха противоречиви коментари. „София не може да бъде превърната в един голям платен паркинг. Най-лесното нещо е да бръкнем в джоба на столичани, да ги накажем с една по-висока такса и да си решим проблема с паркирането”, каза Иван Таков, общински съветник от БСП.

Източник: NOVA    
София паркиране
