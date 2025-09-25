Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

П ремиерът Росен Желязков заяви днес, че решението на водната криза се състои в целенасочените действия и хората имат право да недоволстват. Той направи изказването си по време на брифинг пред български медии в Ню Йорк.

„Още преди Бордът по водите да започне работа, аз казах на министрите, че времето за това да търсим кой е виновен е отминало“, заяви Желязков.

Той каза, че „всичко, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес. Както инвестициите в инфраструктурата, така и довеждащите водопроводи и източниците“.

„В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа“, обясни той и добави, че резултатът според него скоро ще бъде видим.

„Ние гледаме и други райони, където има такъв проблем. Вицепремиерът ще бъде и в Плевен. В този момент Бордът на водите е инструмент, но не е решение“, подчерта Желязков.

„Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата“, добави Желязков.

„Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни“, заключи той.

Желязков е в САЩ начело на българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. В нея влизат също министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на здравеопазването Силви Кирилов и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

„България е стратегическа дестинация за високотехнологични инвестиции в енергетиката и изкуствения интелект“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си с президента по глобални въпроси на Meta Platforms Джоел Каплан в Ню Йорк.

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на страната и потенциални инвестиции в центрове за данни с изкуствен интелект. От българска страна участие взеха министърът на енергетиката Жечо Станков и Петьо Иванов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД.

Премиерът Росен Желязков запозна Джоел Каплан с конкурентните предимства на България, като подчерта, че страната разполага с уникална комбинация от достъп до чиста енергия, висококвалифицирани ИКТ кадри и стратегическо географско положение.

„Районът около АЕЦ „Козлодуй“ предлага допълнителни предимства – близост до чисти енергийни източници, отлична оптична свързаност и водните ресурси на река Дунав за охлаждащи цели“, отбеляза министър-председателят.

„Нашата амбиция е, вместо да сме обикновен износител на електрическа енергия, да впрегнем генерацията ѝ от всички източници, включително и възможностите за балансиране на енергията, която имаме за изграждането на дейта центрове. Предпоставка за това са добрата оптична свързаност и човешкият потенциал, с който разполагаме“, сподели след срещата премиерът. Росен Желязков допълни, че е запознат с инвестиционните намерения на Meta в Европа.

„За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, а от друга – на крайните ползватели“, заяви още министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков акцентира и върху възможностите за стратегически технологични партньорства с Meta.

„България е домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в ЕС – BRAIN++, с инвестиция от 90 милиона евро в София Тех Парк, съчетана с INSAIT, което ни позиционира като развиващ се регионален център за AI в Югоизточна Европа“, сподели премиерът. Росен Желязков бе категоричен, че страната ни може да си сътрудничи с Meta в ключови области – развитие на изкуствения интелект, енергийна инфраструктура за центрове за данни и образователни и изследователски партньорства. С над 80 000 ИКТ специалисти и голям брой завършващи всяка година, България предлага квалифицирана работна сила за регионалните операции на компанията.

„С тази среща затвърждаваме нашия стремеж за дългосрочно партньорство, което да подкрепя устойчивото развитие, дигиталната трансформация и привличането на високотехнологични инвестиции в България“, завърши премиерът Росен Желязков.