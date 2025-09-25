България

Премиерът Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов

Премиерът се срещна с президента на Meta по глобални въпроси

25 септември 2025, 20:45
Есента е тук – облаци и дъжд в петък

Паркирането в София: Предлагат приходите от зоните да се разпределят между СО и ЦГМ

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата

Калин Стоянов: Радев отново публично направи опит да всява смут

Насилие между ученички, унижаваха момиче

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало”

Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки

Ремонтите на АМ

Ремонтите на АМ "Тракия" блокираха движението

П ремиерът Росен Желязков заяви днес, че решението на водната криза се състои в целенасочените действия и хората имат право да недоволстват. Той направи изказването си по време на брифинг пред български медии в Ню Йорк.

„Още преди Бордът по водите да започне работа, аз казах на министрите, че времето за това да търсим кой е виновен е отминало“, заяви Желязков.

Той каза, че „всичко, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес. Както инвестициите в инфраструктурата, така и довеждащите водопроводи и източниците“.

„В момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа“, обясни той и добави, че резултатът според него скоро ще бъде видим.

Борисов: Не сме трима, петима премиери сме

„Ние гледаме и други райони, където има такъв проблем. Вицепремиерът ще бъде и в Плевен. В този момент Бордът на водите е инструмент, но не е решение“, подчерта Желязков.

„Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата“, добави Желязков.

„Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни“, заключи той.

Желязков е в САЩ начело на българската делегация на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. В нея влизат също министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на енергетиката Жечо Станков, министърът на здравеопазването Силви Кирилов и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

„България е стратегическа дестинация за високотехнологични инвестиции в енергетиката и изкуствения интелект“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата си с президента по глобални въпроси на Meta Platforms Джоел Каплан в Ню Йорк.

Последните развития показват нарастващ интерес от страна на компанията към енергийната инфраструктура на страната и потенциални инвестиции в центрове за данни с изкуствен интелект. От българска страна участие взеха министърът на енергетиката Жечо Станков и Петьо Иванов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – нови мощности“ ЕАД.

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Премиерът Росен Желязков запозна Джоел Каплан с конкурентните предимства на България, като подчерта, че страната разполага с уникална комбинация от достъп до чиста енергия, висококвалифицирани ИКТ кадри и стратегическо географско положение.

„Районът около АЕЦ „Козлодуй“ предлага допълнителни предимства – близост до чисти енергийни източници, отлична оптична свързаност и водните ресурси на река Дунав за охлаждащи цели“, отбеляза министър-председателят.

„Нашата амбиция е, вместо да сме обикновен износител на електрическа енергия, да впрегнем генерацията ѝ от всички източници, включително и възможностите за балансиране на енергията, която имаме за изграждането на дейта центрове. Предпоставка за това са добрата оптична свързаност и човешкият потенциал, с който разполагаме“, сподели след срещата премиерът. Росен Желязков допълни, че е запознат с инвестиционните намерения на Meta в Европа.

„За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес – от една страна на производителите на оборудване, а от друга – на крайните ползватели“, заяви още министър-председателят.

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Премиерът Росен Желязков акцентира и върху възможностите за стратегически технологични партньорства с Meta.

„България е домакин на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в ЕС – BRAIN++, с инвестиция от 90 милиона евро в София Тех Парк, съчетана с INSAIT, което ни позиционира като развиващ се регионален център за AI в Югоизточна Европа“, сподели премиерът. Росен Желязков бе категоричен, че страната ни може да си сътрудничи с Meta в ключови области – развитие на изкуствения интелект, енергийна инфраструктура за центрове за данни и образователни и изследователски партньорства. С над 80 000 ИКТ специалисти и голям брой завършващи всяка година, България предлага квалифицирана работна сила за регионалните операции на компанията.

„С тази среща затвърждаваме нашия стремеж за дългосрочно партньорство, което да подкрепя устойчивото развитие, дигиталната трансформация и привличането на високотехнологични инвестиции в България“, завърши премиерът Росен Желязков.

Източник: БГНЕС, БТА, Анелия Пенкова    
Желязков Мета вода криза
Есента е тук – облаци и дъжд в петък

26 септември: Денят, в който един руснак спаси живота ни

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Дронове затвориха за втора поредна нощ летището на датския град Олборг

Ще се вдигнат ли местните данъци от следващата година

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 1 ден
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 1 ден
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 1 ден
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 1 ден

Последни новини

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

България Преди 21 минути

Премиерът запозна представителите на американския бизнес с предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация

Трети опит за кворум: Депутатите се събират на редовно заседание

България Преди 35 минути

Те трябва да изслушат годишния отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация

Защо в киносалоните се предлагат пуканки - хрупкавата им история

Любопитно Преди 59 минути

Пътят на пуканките до киносалоните започва далеч преди блясъка на Холивуд

Лесно ли се драска iPhone 17? Apple казва, че проблеми няма

Технологии Преди 1 час

Компанията отново се оказа в неудобна ситуация тип "държите го грешно"

Военното разузнаване на Дания не откри откъде са дроновете

Свят Преди 8 часа

Според разузнаването: Рискът от руски саботаж в Дания е висок

Трима участници ще се борят за оставане в “Игри на волята” утре вечер

Любопитно Преди 8 часа

Капитанът на Феномените Ръждавичка помилва зъболекаря Лъчезар

Словения забрани на Нетаняху да влиза в страната

Свят Преди 9 часа

Словения, която е държава членка на ЕС, миналата година призна палестинската държава

Силяновска пред ООН: Договорът с България не съдържа конституционни промени

Свят Преди 10 часа

По думите ѝ в света започва „нова геополитическа ера”

Космическа ескалация между Германия и Русия

Свят Преди 12 часа

Писториус: Русия и Китай бързо разшириха възможностите си за водене на война в космоса

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Свят Преди 12 часа

Георгиева ще продължи да бъде временно отстранена от длъжност за срока на дисциплинарното производство

<p>България победи САЩ на Световното по волейбол</p>

Свят Преди 14 часа

Българският национален отбор успя да обърне мача, след като губеше с 2:0 гейма

Русия се нуждае от пари за войната. И вдига данъците

Свят Преди 14 часа

Руските власти вдигат данъците, макар че бяха обещали да не го правят поне до 2030

<p>Поправиха радара в Скопие с помощ от България</p>

Свят Преди 14 часа

Николоски: Успяхме да решим проблема за рекордно време от само три дни

Инцидент с пътник спря линия на метрото в София

България Преди 14 часа

Следствените органи извършиха оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента

Руски самолети край Аляска вдигнаха тревога в САЩ

Свят Преди 14 часа

NORAD е идентифицирало два Ту-95, придружени от два изтребителя Су-35

Учените създадоха "бактерия камикадзе“, която унищожава раковите тумори

Любопитно Преди 15 часа

Бактерията е модифицирана така, че да се самоунищожи, след като достигне висока плътност в туморите

