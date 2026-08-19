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Ефект „целуната от слънцето“: нюансът, по който всички полудяха

На кого подхожда новата тенденция и как да я поискате от фризьора си

19 август 2026, 10:09
Ефект „целуната от слънцето“: нюансът, по който всички полудяха
Източник: iStock
  • „Golden Hour Brunette“ е водещата тенденция за цвят на косата това лято - наситено кафяво със сияйни карамелени, медени и шоколадови отблясъци, вдъхновени от светлината преди залез; сред знаменитостите с този нюанс са Хейли Бийбър, Дженифър Лопес, Дакота Джонсън и Амал Клуни.
  • Тенденцията предлага освежаване без драматично изсветляване - фини кичури или балеаж добавят топлина и движение, като запазват естествения тъмен цвят и блясъка на косата; това я прави особено подходяща за хора с естествено кафява или тъмна коса.
  • Ключът към ефекта е естественият преливен цвят и силният блясък - препоръчва се гланцираща терапия при фризьора и подхранваща маска веднъж седмично у дома, а поддръжката обикновено е по-лесна, защото не изисква често обезцветяване или коригиране на корените.

Розов помело. Ледено русо. Подправен ром. Всеки сезон носи със себе си нови мании по отношение на цвета на косата, а това лято не е изключение. Но има един нюанс, който изглежда всички искат във фризьорските салони: Golden Hour Brunette, или „златисто кафяво“.

Този наситен цвят е богат и многопластов нюанс, създаден така, че да улавя светлината по начина, по който косата изглежда точно преди залез. Представете си кестенява коса, сякаш съвсем леко е целуната от слънцето. Тенденцията вече е предпочитана от знаменитости с безупречно оформени коси като Хейли Бийбър, Дженифър Лопес, Дакота Джонсън и Амал Клуни. Тя предлага цялата топлина на сезона, без да изисква драматична промяна или произтичащото от нея увреждане на косата.

Всъщност този нюанс трябва да изглежда изключително здравословно - лъскав, блестящ и сияен.

Източник: iStock
  • Какво представлява Golden Hour Brunette?

Както подсказва името му, Golden Hour Brunette е вдъхновен от топлата и ласкателна светлина, която се появява точно преди залез.

Този ефект, сякаш косата е докосната от залязващото слънце, придава на кафявите нюанси естествено блестяща многопластовост, с фини отблясъци в карамелени, медени и шоколадови тонове, които изглеждат осветени отвътре, а не като очевидно направени кичури.

Резултатът е лъскава, луксозно изглеждаща коса, която сякаш сияе отвътре.

Тенденцията е насочена към добавяне на топлина и движение, без да се губи наситеността на цвета. Перфектен пример е късата коса до раменете на Бийбър с интензивен блясък и меки отблясъци, както и косата на Джонсън с леко изсветлени краища.

Източник: iStock
  • На кого най-много подхожда Golden Hour Brunette?

Golden Hour Brunette е особено подходящ за хора с естествено тъмна коса, които искат да освежат цвета си, без да се ангажират с пълна трансформация към русо.

Това е и идеален избор, ако поддържането на блясъка е приоритет.

„Тъмната коса е известна с това, че изглежда най-добре, когато блести“, обяснява Анабел Тауруа, експерт по красота от Fresha. Както всички знаем, агресивното обезцветяване или интензивното изсветляване могат да нарушат лъскавия вид, като увредят кутикулата на косъма, „което означава, че светлината вече не се отразява толкова равномерно“, допълва тя.

Като се разчита на стратегически поставени кичури вместо на драматично изсветляване, Golden Hour Brunette запазва голяма част от естественото сияние на косата.

А има и още един плюс: обикновено не са необходими чести и сложни корекции на корените, особено ако основният нюанс съвпада с естествения цвят на косата.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Как да поискате Golden Hour Brunette от фризьора си

Що се отнася до основата, Golden Hour Brunette започва с наситен кафяв нюанс, който допълва естествения ви цвят.

След това фризьорът трябва да вплете фини медени и карамелени кичури, за да създаде меко преливане и естествен ефект, сякаш косата е целуната от слънцето.

Независимо дали стилистът ще използва фолио или техниката балаяж, целта не е висок контраст, а плавно движение и топлина, косата трябва да изглежда така, сякаш просто е прекарала лятото, улавяйки слънчевите лъчи.

Разбира се, огледалният блясък също е от ключово значение. За да подсилите сиянието, помолете фризьора си да завърши процедурата с гланцираща терапия.

За да запазите блясъка и у дома, използвайте дълбоко подхранваща маска веднъж седмично и потърсете серуми за коса, формулирани със съставки като гликолова и хиалуронова киселина. И двете помагат за изглаждането на кутикулата на косъма и усилват блясъка, като поддържат цвета свеж и отразяващ светлината между посещенията в салона.

Източник: Vogue    
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