Лекари в Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

Медикаментът е бил закупен без рецепта

30 януари 2026, 09:41
Източник: iStock Photos/Getty Images

Л екари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят", съобщиха от болницата.

След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома, каза Юлия Андреева от пресцентъра на УМБАЛ.

"Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта", заяви д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето. 

За случая е информирана полицията, посочиха от УМБАЛ.

Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание.

По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове. 

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти. Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.

Лекарите от УМБАЛ Бургас отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст. Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроения, засилен интерес към опасни "предизвикателства" в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания. Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към тяхната среда, онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
