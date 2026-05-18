От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Румен Радев заминава за Берлин за среща "на четири очи" с канцлера Фридрих Мерц

В понеделник облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В София максималните температури ще са около 19°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде близко до средното за месеца.

Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето - променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, във вторник на повече места в Централна Южна България, в сряда - в източните райони и планините.

Източник: НИМХ

Вятърът ще бъде северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат от 19-20° до 25°.