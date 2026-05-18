Любопитно

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Освен чисто физическите ползи, силните крака имат и пряко отражение върху качеството ни на живот

Василена Василева Василена Василева

18 май 2026, 06:24
Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате
Източник: iStock Photos

М нозина влизат във фитнеса с една основна цел – по-широки рамене, оформени ръце или стегнат корем. Но често пренебрегват една от най-важните части на тялото – краката.

Именно тренировките за долната част на тялото имат огромно значение не само за силата и мускулната маса, но и за метаболизма, хормоналния баланс, здравословното стареене и дори продължителността на живота.

Тренираш, но не се променяш: Скритите грешки, които спират прогреса

Източник: iStock Photos

Когато говорим за изграждане на мускулна маса, повечето хора автоматично си представят упражнения за гърди, бицепс или гръб. Истината обаче е, че едни от най-важните тренировки за цялостното развитие на организма са именно тези за крака.

Причината е проста – в долната част на тялото се намират най-големите мускулни групи в човешкия организъм. Квадрицепсите, задното бедро и седалищните мускули представляват огромен процент от активната мускулна маса.

Когато те бъдат натоварени чрез тежки базови упражнения, тялото реагира много по-мащабно, отколкото при изолирани тренировки за малки мускулни групи.

Упражнения като клекове, тяга, напади, лег преса и хип тръст активират едновременно голяма част от мускулатурата, ангажират централната нервна система и предизвикват сериозен енергиен разход. Именно затова тренировките за крака често се свързват с по-силен метаболитен ефект и по-добро цялостно физическо развитие.

Източник: iStock Photos

Специалистите посочват, че редовните тренировки за долната част на тялото могат да доведат до:

  • по-добро покачване на мускулна маса
  • по-висок разход на калории
  • подобрена инсулинова чувствителност
  • по-добро усвояване на хранителните вещества
  • по-добра координация и стабилност
  • повишена функционална сила в ежедневието

Но ролята на мускулите далеч не се изчерпва само с движението.

Съвременната наука все по-често определя скелетната мускулатура като метаболитно активен орган. Мускулите отделят вещества, известни като миокини – биологично активни молекули, които влияят върху възпалителните процеси, метаболизма, мозъчната функция и дори стареенето.

Колкото повече активна мускулна маса поддържа човек, толкова по-ефективно функционира организмът му. Именно затова силовите тренировки се разглеждат не просто като средство за добра форма, а като важен фактор за дългосрочно здраве.

Източник: iStock Photos

Особено интересна е връзката между силата на краката и дълголетието.

Според редица проучвания хората с по-добра сила в долната част на тялото се движат по-лесно с напредване на възрастта, имат по-нисък риск от падания и фрактури, поддържат по-добра костна плътност и запазват своята независимост за по-дълго време.

Някои изследвания дори показват, че силата на краката може да бъде по-добър показател за здравословно стареене от определени традиционни кардиомаркери.

Това става особено важно след 40-годишна възраст. Още след 30–35 години организмът постепенно започва да губи мускулна маса – процес, известен като саркопения. При жените в периода на перименопауза и менопауза този процес често се ускорява заради хормоналните промени и спада на естрогена.

Именно тук силовите тренировки играят ключова роля. Те помагат за забавяне на загубата на мускулна маса, поддържане на костната плътност, контрол върху телесните мазнини и подобряване на метаболитното здраве.

Източник: iStock Photos

Освен чисто физическите ползи, силните крака имат и пряко отражение върху качеството на живот. Способността човек да се движи стабилно, да става лесно, да пази баланс и да поддържа добра физическа форма с напредването на възрастта е сред най-важните фактори за независимост и активен живот.

В свят, в който все повече хора прекарват часове в седнало положение и страдат от липса на движение, тренировките за крака се превръщат не просто във фитнес тенденция, а в необходимост. Защото силните крака не са само въпрос на визия. Те са основата, върху която стъпват здравето, движението и качеството ни на живот години напред.

Автор: Василена Василева
Тренировки за крака Долна част на тялото Мускулна маса Метаболизъм Здравословно стареене Дълголетие Силови тренировки Саркопения Костна плътност Качество на живот
Последвайте ни
От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

От 6° до 25°: С какво време започва новата седмица

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Никога не пропускайте тренировката за крака - ползите са много повече, отколкото предполагате

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Ремонт оставя големи части от София без топлоподаване

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

Невролозите избягват тези храни - те могат незабелязано да увредят мозъка ви

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg
Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат
Ексклузивно

Луд купон на летището: DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София, стотици я посрещат

Преди 12 часа
Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?
Ексклузивно

Защо самолетът на DARA беше посрещнат с воден салют и какво всъщност означава този ритуал?

Преди 12 часа
Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение
Ексклузивно

Тръмп заплаши Иран с пълно унищожение, ако не приеме споразумение

Преди 10 часа
Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ
Ексклузивно

Русия твърди, че Украйна е ударила депо за превозни средства в АЕЦ "Запорожие"

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

„Едно питие е една цигара“: Науката разкри кои щети от алкохола са обратими

Любопитно Преди 35 минути

Дори една чаша потиска имунитета за часове, но добрата новина е, че голяма част от щетите върху органите са обратими, стига да действаме навреме. Вижте как тялото се регенерира след последната глътка и защо „едно питие е равно на една цигара“

,

Магията на петте думи: Как една проста фраза може да „изключи“ тревожността ви

Любопитно Преди 37 минути

Тревожността не е реалност, а просто мисъл. Научете как една фраза създава психологическа дистанция от страха

,

Диана Блажева е големият победител в The Floor

Любопитно Преди 8 часа

Тя превзе играта и спечели наградата от 30 000 евро

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

Израелски удари в южен Ливан убиха петима въпреки примирието

Свят Преди 9 часа

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

"Кървава баня" в Мексико месец преди Световното по футбол: Десет загинаха при масова стрелба

Свят Преди 10 часа

Въоръжени мъже откриха огън в къща на 200 км от столицата, сред жертвите има жени и дете

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Загадка под океана: Учените откриха тайната структура под Бермудските острови

Любопитно Преди 11 часа

Това откритие може най-после да обясни истинската научна загадка на региона

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

Свалената охрана на Борисов и Пеевски отново отвори спора за правилата в НСО

България Преди 11 часа

Темата коментираха Ива Митева и Вежди Рашидов

,

Тръмп и президентът на Южна Корея обсъдиха съдбоносната среща САЩ-Китай

Свят Преди 11 часа

Двамата лидери също така са обсъдили гладкото прилагане на двустранното търговско споразумение, подписано миналата година

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

Първи думи след триумфа: DARA кацна в София с исторически рекорд, но без съпруга си

България Преди 12 часа

„Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, каза победителката на „Евровизия“

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Нетаняху: Близо сме до ликвидирането на всеки един отговорен за нападението на 7 октомври

Свят Преди 12 часа

Днес Нетаняху потвърди, че израелските сили понастоящем контролират 60% от територията на Газа

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Във Франция се появиха 10 „нови“ жертви от мрежата на Епстийн

Свят Преди 13 часа

Френските магистрати се стремят да разследват евентуални престъпления, извършени във Франция или с участието на френски извършители, които са улеснили престъпленията му

,

Евакуират 30 000 души в германски град заради невзривена бомба от Втората световна война

Свят Преди 13 часа

В момента пожарникари проверяват дали всички хора са напуснали зоната за евакуация, чиито радиус е 1,5 км

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Празник във въздуха: Летището във Виена ехти от „Бангаранга“ на Дара, българи пеят в самолета

Любопитно Преди 13 часа

Десетки българи ще окупират Терминал 2 на летище „Васил Левски“, за да я поздравят

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

Дара ще бъде предложена за „Почетен гражданин на София“

България Преди 14 часа

Това обяви общинският съветник от ГЕРБ-СДС Антон Хекимян

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Ирански медии обвиниха САЩ в липсата на „осезаеми отстъпки“

Свят Преди 14 часа

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

Млад мъж е с 50% изгаряния, поразен от токов удар в Монтана

България Преди 14 часа

Пострадалият е ловял риба в района на бившия полигон в квартал „Огоста“

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 18 - 24 май

Edna.bg

Диана Блажева е големият победител в The Floor

Edna.bg

Шок във Франция! Фенове на Нант нахлуха - треньорът се изправи срещу тях (видео)

Gong.bg

Извънземен Синер пренаписа историята на тениса със Златен Мастърс (ВИДЕО)

Gong.bg

Пролетни дъждове в сезона на баловете

Nova.bg

Търсенето на работа в ерата на изкуствения интелект: Повече възможности, но и повече конкуренция

Nova.bg