България

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

Сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото момче

20 март 2026, 11:34
Източник: БТА

С едемгодишно дете е в тежко състояние след падане от скала в района на симитлийското село Осеново. От Областната дирекция на МВР – Благоевград съобщиха за БТА, че сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото дете.

След подаване на сигнала на мястото на инцидента отива спешен екип от Симитли, а след него и реанимационен екип от Благоевград, информира директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград.

Детето първо е транспортирано в Спешно приемно отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград, посочи д-р Михайлов. Поради тежките травми след това е транспортирано и настанено в детската реанимация на столичната болница "Пирогов".

Оттам по-късно съобщиха, че след като е преминало през Детска противошокова зала и на база подробни високоспециализирани изследвания, 7-годишното момче е настанено за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на "Пирогов".

Към момента няма опасност за живота му.

От пресцентъра на полицията казаха, че става въпрос за битов инцидент и към този момент не е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента все още се изясняват.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова; БГНЕС    
Симитли дете скала падане
Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Как да научим кучето да ходи на пелена

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
The Floor

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 16 минути

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

България Преди 23 минути

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Свят Преди 40 минути

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 46 минути

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

<p>Сарафов участва в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага</p>

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 59 минути

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

България Преди 1 час

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

Жителите на Техеран се подготвят за днешния празник - Навруз

Зюмбюли и мирис на барут за Навруз: Иран посреща Нова година със страх

Свят Преди 1 час

Навруз, персийската Нова година, е време за семейството, за обновление и обещание за ново начало. Настъпваща в деня на пролетното равноденствие, тя е празник на „новия ден“ за милиони хора в Иран и по света. Но за много иранци тази година почти няма ентусиазъм за празненства

<p>Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия</p>

Нож, криптовалута и убийство с особена жестокост: Разплетоха мистерията с трупа в с. Богданлия

България Преди 1 час

Норвежката принцеса Мете-Марит

Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

Свят Преди 2 часа

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

България Преди 2 часа

„Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

България Преди 2 часа

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

България Преди 2 часа

Това съобщи съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите - Ваня Нушева

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Иво Аръков

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

България Преди 2 часа

Ива Евгениева от независимия културен сектор алармира, че нито един от бенефициентите все още не е получил парите си

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Северна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нежен момент: Деми Мур показа рядък кадър с Брус Уилис и внучката им

Edna.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Тухел извика 35 човека: контузеният Белингам е в състава, а здравият Трент – не

Gong.bg

Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“ ден преди мача с Черно море

Gong.bg

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала в Благоевградско

Nova.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Nova.bg