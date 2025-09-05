България

Йоан Матев е на свобода след убийството в Борисовата градина

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана

5 септември 2025
Й оан Матев, осъден на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 година, излезе от затвора.

Издадената от ВКС през юни 2023 година присъда е излежана.

Съдът призна Йоан Матев за виновен за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина

Преди дни Министерство на правосъдието съобщи, че Матев ще напусне килията "в първите дни на септември".

В началото на юни тази година Матев поиска условно предсрочно освобождаване, което му беше отказано от Софийския градски съд.

На 25 октомври 2022 г. Апелативният съд в София призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Отказаха предсрочно освобождаване на Матев, остават му 3 месеца и 17 дни

Според магистратите Матев, който към момента на престъплението е бил непълнолетен, умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож, били са срязани множество вътрешни органи на момчето и то е починало от кръвозагуба. Съдът го оправда по обвинението, че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

По-късно с решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев е осъден окончателно на шест години и шест месеца, като по този начин е потвърдена присъдата на долната инстанция. Като от нея трябва да бъде приспаднато времето на арест.

    
