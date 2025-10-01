България

Тестват BG-Alert и сирените за ранно предупреждение

Подобни проверки се извършват два пъти годишно

1 октомври 2025, 06:51
Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Президентът Румен Радев награждава състезателите на националния отбор по волейбол

Внимание: Силен дъжд и сняг идват в четвъртък и петък

Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

Н ационалната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч., съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч., се посочва на сайта на системата. 

Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информираха от МВР.

Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавиха от вътрешното министерство.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
