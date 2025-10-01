Празнуваме деня на закрилата и вярата – Покров Богородичен

Н а 1 октомври православната църква чества един от най-светлите празници, посветени на Пресвета Богородица – Покров Богородичен. Този ден е символ на закрилата на Божията Майка над човечеството, над вярващите и над всички, които с вяра се обръщат към нея в молитва. Празникът е известен още и като Покров на Пресвета Богородица и се свързва с чудото на нейното застъпничество пред Бога.

Пряко в Евангелието не се споменава празникът Покров, но той се основава на духовната роля на Богородица като застъпница за хората.

Празникът е духовно свързан с чудото от Влахернския храм в Константинопол, описано от православната традиция.

През X век, докато градът е заплашван от нашествие, жителите се събират в църквата „Св. Богородица Влахернска“ и се молят за закрила. Светата Богородица се явява над вярващите, разпъва своя покров над тях като символ на защита. В този момент враговете се плашат и не нападат града. Това чудо се превръща в основата на празника, символизиращ, че Пресвета Богородица е винаги готова да закриля своите деца.

Как се отбелязва по канон

На 1 октомври православната църква извършва:

Божествена литургия в чест на Пресвета Богородица;

Молебен с акафист пред иконата на Покров Богородичен;

В някои манастири се правят малки литийни шествия и се четат специални молитви за защита.

В народната традиция празникът е свързан с духовна и физическа защита на дома, семейството и труда.

Обичаи и традиции в България

В някои региони жените и момичетата изнасят иконата на Богородица на полето, молейки се за плодородие и здраве на добитъка;

Покров се смята за „зимен празник“, началото на подготовката за зимата – хората прибирали реколтата и закривали нивите;

В някои села се приготвят питки и хляб с кръстче, които се освещават и се раздават на бедни и съседи за благословия;

Считало се е, че който празнува с молитва и чисто сърце, ще има защита през цялата зима.

Именници на този ден

На 1 октомври се празнуват имената: Мария, Мара, Мариета, Мариана – в чест на Пресвета Богородица. Богдан, Богданка – като имена, свързани с Божия дар и защита.

Покров Богородичен е ден, в който православните се обръщат към Божията Майка с благодарност и молитва за здраве, закрила и духовна подкрепа. В българската култура празникът съчетава църковна дълбочина и народна мъдрост, като напомня, че вярата и опазването на доброто са винаги по-силни от страховете и опасностите.