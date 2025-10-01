Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Е дин прост 20-секунден трик може да помогне за намаляване на напрежението в очите и риска от умора от продължителна работа на компютър. Този трик може да се направи навсякъде.

Какви са вредните ефекти от продължителната употреба на компютър?

Когато се взирате в екран, честотата на мигане може да намалее с до 60%, което прави очите ви сухи, раздразнени и уморени. Синята светлина може също да наруши циркадния ви ритъм (т.е. цикъла ви на сън) и да увеличи общия дискомфорт в очите.

Ако забележите сухи, сърбящи или сълзящи очи, замъглено зрение, главоболие или проблеми с префокусирането между близки и далечни разстояния, продължителното време пред екрана може да е причината.

Симптомите на дигитално преумора на очите включват:

сухота, парене или сърбеж в очите

замъглено или двойно виждане

главоболие

напрежение във врата и раменете

умора на очите и затруднена концентрация

повишена чувствителност към светлина (фотофобия)

чувството, че е трудно да държиш очите си отворени

Номерът 20-20-20

Това е прост метод, който помага за намаляване на напрежението в очите от продължителното време пред екрана (компютър, телефон, таблет). Ето как работи:

На всеки 20 минути гледайте нещо далечно

За 20 секунди фокусирайте погледа си върху обект на 6 метра от вас

Това помага за отпускане на очните мускули и намаляване на симптомите на дигитална умора: сухота в очите, главоболие, замъглено зрение, напрежение във врата и раменете

Допълнителни съвети за очите ви при работа с екран:

мигайте редовно, за да предотвратите изсъхването на очите си

използвайте подходящо осветление - избягвайте ярки отблясъци на екрана

регулирайте разстоянието до екрана (приблизително на една ръка разстояние) и височината на екрана - центърът на монитора на нивото на очите или малко по-ниско

Уверете се, че екранът на компютъра ви е разположен на около 50 сантиметра от лицето ви, под нивото на очите.