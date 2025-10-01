Любопитно

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Този трик може да се направи навсякъде

1 октомври 2025, 08:58
Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви
Източник: iStock

Е дин прост 20-секунден трик може да помогне за намаляване на напрежението в очите и риска от умора от продължителна работа на компютър. Този трик може да се направи навсякъде.

Какви са вредните ефекти от продължителната употреба на компютър?

Когато се взирате в екран, честотата на мигане може да намалее с до 60%, което прави очите ви сухи, раздразнени и уморени. Синята светлина може също да наруши циркадния ви ритъм (т.е. цикъла ви на сън) и да увеличи общия дискомфорт в очите.

7 мита за зрението
7 снимки
зрение
зрение
зрение
зрение

Ако забележите сухи, сърбящи или сълзящи очи, замъглено зрение, главоболие или проблеми с префокусирането между близки и далечни разстояния, продължителното време пред екрана може да е причината.

Симптомите на дигитално преумора на очите включват:

  • сухота, парене или сърбеж в очите
  • замъглено или двойно виждане
  • главоболие
  • напрежение във врата и раменете
  • умора на очите и затруднена концентрация
  • повишена чувствителност към светлина (фотофобия)
  • чувството, че е трудно да държиш очите си отворени
10-те най-полезни храни за очите
10 снимки
храни
храни
храни
храни

Номерът 20-20-20

Това е прост метод, който помага за намаляване на напрежението в очите от продължителното време пред екрана (компютър, телефон, таблет). Ето как работи:

На всеки 20 минути гледайте нещо далечно
За 20 секунди фокусирайте погледа си върху обект на 6 метра от вас

Това помага за отпускане на очните мускули и намаляване на симптомите на дигитална умора: сухота в очите, главоболие, замъглено зрение, напрежение във врата и раменете

Допълнителни съвети за очите ви при работа с екран:

  • мигайте редовно, за да предотвратите изсъхването на очите си
  • използвайте подходящо осветление - избягвайте ярки отблясъци на екрана
  • регулирайте разстоянието до екрана (приблизително на една ръка разстояние) и височината на екрана - центърът на монитора на нивото на очите или малко по-ниско

Уверете се, че екранът на компютъра ви е разположен на около 50 сантиметра от лицето ви, под нивото на очите.

Източник: rbc.ua    
Напрежение в очите Дигитална умора Продължителна работа с компютър Сухи очи Синя светлина Главоболие Замъглено зрение Съвети за очите Циркаден ритъм
Последвайте ни
Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Сбогувахме ли се с достъпните спортни автомобили

Сбогувахме ли се с достъпните спортни автомобили

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

България Преди 4 минути

Експерти коментираха поискания подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

България Преди 5 минути

Инцидентът е станал вчера около 09:10 ч. на кръстовището на улиците "Захари Стоянов“ и "Капитан Петко Войвода“

,

В какво състояние е руската икономика

Свят Преди 29 минути

Военната промишленост все още крепи икономиката на Русия, но в много други браншове има сериозни проблеми

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Свят Преди 29 минути

Европейските лидери се събират в Копенхаген днес, 1 октомври, за неформални разговори за войната между Русия и Украйна

Разследват причините за пожара в Свиленград

Разследват причините за пожара в Свиленград

България Преди 29 минути

Две постройки бяха засегнати от огъня

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

България Преди 34 минути

Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община

Васил Терзиев

Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията

България Преди 35 минути

Според градоначалника това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната

Руска атака в Харков: 6 ранени, пожари обхванаха сгради

Руска атака в Харков: 6 ранени, пожари обхванаха сгради

Свят Преди 44 минути

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов

9 загинали, сред тях дете, след поройния дъжд в Одеса

9 загинали, сред тях дете, след поройния дъжд в Одеса

Свят Преди 46 минути

Спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област

<p>Въвеждат нови правила за семейните помощи</p>

Въвеждат нови правила за семейните помощи

България Преди 1 час

Ще ги изплащат само в брой от януари догодина

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

България Преди 1 час

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", отбелязва премиерът

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Свят Преди 1 час

Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

България Преди 2 часа

Днес ще продължи и изкърпването на трасето между 285 и 289 км

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

Свят Преди 2 часа

Университетът ще плати 500 млн. долара

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Хлорофил и колаген: Подкрепя ли науката любимите добавки на TikTok?

Любопитно Преди 2 часа

Някои влиятелни личности в сферата на уелнес популяризираха хлорофилната вода като част от рутината си

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Татуистката Стефани е бременна в Къщата на Big Brother

Edna.bg

Бъдещата кралица на Нидерландия започва военна служба

Edna.bg

Президентът Румен Радев приема волейболните герои в Гербовата зала

Gong.bg

Обявиха рефера на ЦСКА - Лудогорец

Gong.bg

Чичото на 4-годишния Марти: Предстои му дълга рехабилитация. Трябва да се научи да ходи и говори отново

Nova.bg

"Тренд": Над половината лекари в България - жертва на агресия. 41% от обществото смята, че е оправдано

Nova.bg