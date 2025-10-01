България

Президентът Румен Радев награждава състезателите на националния отбор по волейбол

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет

1 октомври 2025, 07:32
Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Тестват BG-Alert и сирените за ранно предупреждение

Внимание: Силен дъжд и сняг идват в четвъртък и петък

Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

П резидентът Румен Радев ще удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Церемонията ще е в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Награждаването е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) на 28 септември. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София. 

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни трим минаха и на почетна обиколка в София, а последната им спирка беше площада пред храм-паметника "Александър Невски", където бяха посрещнати от стотици фенове. 

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено“

Стрелба и експлозии в Мюнхен, има загинал и ранен

Важно: Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през октомври

След като Сенатът не успя да приеме плановете за финансиране: Правителството на САЩ спря работа

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Котката киха и има сополи - какво да правим

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Скандалът с подкуп пред концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема

Експерти коментираха поискания подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Двама пострадаха при катастрофа в Бургас: 73-годишна жена със счупен прешлен

Инцидентът е станал вчера около 09:10 ч. на кръстовището на улиците "Захари Стоянов“ и "Капитан Петко Войвода“

Европейски лидери в Копенхаген: 5 трудни въпроса за Украйна

Европейските лидери се събират в Копенхаген днес, 1 октомври, за неформални разговори за войната между Русия и Украйна

Разследват причините за пожара в Свиленград

Две постройки бяха засегнати от огъня

Васил Терзиев

Кметът Терзиев: Държавата саботира София, умишлено бавят плащанията

Според градоначалника това е „политическа игра“, която наказва столичани и блокира развитието на града, който генерира над 43% от БВП на страната

Руска атака в Харков: 6 ранени, пожари обхванаха сгради

Петима от ранените са откарани в болница, каза областният управител на Харковска област Олег Синегубов

9 загинали, сред тях дете, след поройния дъжд в Одеса

Спасителите отстраняват последствията от лошото време в Одеса и Одеска област

<p>2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти</p>

В същото време обществото поставя високи изисквания към лекарите

Този прост 20-секунден трик помага за запазване на зрението ви

Този трик може да се направи навсякъде

<p>Въвеждат нови правила за семейните помощи</p>

Ще ги изплащат само в брой от януари догодина

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение", отбелязва премиерът

Мащабна стачка в Гърция:Страната протестира срещу 13-часов ден

Протестите е планирано да се проведат около обяд в цялата страна, за да се противопоставят на реформата, застъпвана от консервативното правителство на Кириакос Мицотакис

Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

Днес ще продължи и изкърпването на трасето между 285 и 289 км

След месеци на преговори: Тръмп обяви, че има сделка с Харвадр

Университетът ще плати 500 млн. долара

Мощното земетресение във Филипините: Броят на жертвите расте (ВИДЕО)

Регионът на остров Себу е бил разтърсен от 379 вторични труса

<p><span font-size:="" helvetica="" segoe="" style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ">4 зодии ще се сбогуват с нещастията си през октомври</span></p>

Този месец често носи спокойствие и уют, който приканва към топли напитки и книги у дома

