България

Крива пешеходна пътека шокира софиянци на столично кръстовище

Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община

1 октомври 2025, 09:30
П ияна пешеходна пътека се появи на кръстовище в София между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I”. Интересното е, че маркировката е осъмнала миналата събота, което означава, че е положена в петък през нощта. Освен, че е поставена по диагонал, лентите са къси и криви. Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община, заявиха от пресцентъра за NOVA.

"Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка", заяви Ивайло Цветанов.

Други столичани я смятат за улично изкуство.

"Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща."

Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави.

"Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард." 

Полагането на пешеходната пътека за кучета не е възлагано от общината, така че най-вероятно някой сам си я е изрисувал. От пресцентъра от Столичната община поясниха още, че направеното маркиране по диагонал не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за полагане на пешеходни пътеки. Столичната община ще възложи премахване на маркировката и ще бъде подаден сигнал към СДВР за извършената неправомерна дейност.

Според живеещите в района маркировката е направена през нощта преди 3 дни, но не са видели кой е художникът, избрал софийското кръстовище за платно в петък вечер. Само за няколко дни обаче боята почти е изтъркана и скоро няма да буди учудените погледи на минувачите.

