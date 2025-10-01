4 зодии ще се сбогуват с нещастията си през октомври

О ктомври е месецът, в който есента се усеща най-силно. Дърветата обличат ярки дрехи в златно, червено и оранжево. Дните стават по-кратки, а сутрините често започват с хлад и мъгла.

Въздухът носи аромат на узрели плодове и паднали листа.

Мнозина се наслаждават на последните топли слънчеви лъчи преди зимата. Октомври е и време за събиране на реколтата, когато градините и полетата се изпълват с плодове и зеленчуци. Птиците започват своето дълго пътуване на юг.

Този месец често носи спокойствие и уют, който приканва към топли напитки и книги у дома.

Октомври е мостът между пъстрото лято и тихата зима. В началото на месеца четири зодиакални знака ще могат да кажат „сбогом“ на своите нещастия, пише сайтът rbc.ua. Те навлизат в период на специален късмет и облекчение от проблемите.

Вижте кои зодии могат да очакват невероятна подкрепа от съдбата в началото на октомври в нашата галерия.