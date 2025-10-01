Любопитно

1 октомври: Взривът в завод „Миджур“ – трагедията, която не се забравя

Вижте какво се е случило на този ден в историята

1 октомври 2025, 06:28
1 октомври: Взривът в завод „Миджур“ – трагедията, която не се забравя
Н а 1 октомври 2014 г. България преживя един от най-трагичните и болезнени моменти в съвременната си история – ужасяващият взрив в завод „Миджур“ край село Горни Лом, в сърцето на община Чупрене, област Видин. Този ден остана завинаги в паметта на цялата нация като символ на загуба, болка и тежък урок за цената на човешкия живот и отговорността, която носим към безопасността и контрола върху опасните производства.

Завод „Миджур“ беше специализиран в утилизацията и обезвреждането на боеприпаси, една дейност, изискваща изключителна прецизност и строги мерки за сигурност. Но в онзи фатален ден, докато работниците изпълняваха своите задачи – обезвреждане на противопехотни мини – внезапно се случи нещо нечувано.

Мощна, разрушителна експлозия разтърси сградите и самия въздух. Тя беше толкова силна, че целият завод буквално се срути до основи.

Земята се разтресе, а ударната вълна се разпространи на километри разстояние, карайки жителите на близките села да се затичат в паника, вярвайки, че това е земетресение. Най-страшното обаче беше, че тази огромна трагедия отне живота на 15 души – работници и специалисти, които в този момент се намираха вътре в халето. Никой не оцеля. Светлата искра на живота в 15 семейства угасна завинаги.

Огромната опасност и нестабилност на мястото направиха спасителните операции изключително трудни и опасни. Екипите за спешна помощ бяха изправени пред ужасния риск от последващи експлозии, което забави достигането до отломките и трагичното разкриване на пълния мащаб на бедствието.

След взрива общественото недоволство и болката прераснаха в силна дискусия за това как е организирана и контролирана работата с взривни материали у нас. Отвори се тежък и болезнен въпрос за безопасността на работните места, нормите за съхранение и унищожаване на боеприпаси, както и за отговорността на собствениците и държавните институции, натоварени с надзора. Проблемите с липсата на достатъчен контрол и законова регулация бяха поставени на горещата маса, а обществото изискваше отговори и промени, преди да се случи друго подобно бедствие.

Държавата реагира с обявяване на национален траур. Разследванията се проточиха с години, обвити в мрак от бюрократични препирни и обвинения за слабост и неефективност. Правосъдието мина през различни съдебни инстанции, но мнозина усещаха, че истинската справедливост така и не беше постигната.

Нюрнберг – когато светът поиска отговор за престъпленията

На 1 октомври 1946 г. светът става свидетел на едно от най-значимите събития в съвременната история на правосъдието – произнасянето на присъдите в Нюрнбергския процес.

Това е първият международен съдебен процес, в ко йто представители на висшия политически, военен и икономически елит на Третия райх са изправени пред правосъдието за престъпления срещу човечеството, военни престъпления и заговор за водене на агресивна война.

От първоначалните 24 обвиняеми, двама не стигат до присъдата – единият умира по време на процеса, а другият е признат за невменяем. За останалите 22 обвиняеми Международният военен трибунал обявява присъдите след почти година заседания, събрани доказателства и свидетелства. Дванадесет души са осъдени на смърт чрез обесване, сред тях ключови фигури от нацисткия режим. Седем получават дългогодишни или доживотни присъди затвор, а трима са оправдани.

12 са осъдени на смърт чрез обесване:

  • Херман Гьоринг – райхсмаршал, главен архитект на германската военна машина (той се самоубива с цианид в навечерието на екзекуцията).
  • Йоахим фон Рибентроп – министър на външните работи на Третия райх.
  • Вилхелм Кайтел – началник на върховното командване на Вермахта.
  • Ернст Калтенбрунер – шеф на службата за сигурност (SD) и висш офицер от СС.
  • Алфред Розенберг – главен идеолог на нацизма и министър на окупираните източни територии.
  • Ханс Франк – генерал-губернатор на окупирана Полша, известен като „Касапинът на Полша“.
  • Вилхелм Фрик – министър на вътрешните работи.
  • Юлиус Щрайхер – издател на антисемитския вестник „Der Stürmer“.
  • Фриц Заукел – генерален пълномощник по труда, отговорен за милиони депортирани робски работници.
  • Алфред Йодл – генерал-полковник, началник на оперативния щаб на въоръжените сили.
  • Артур Зейс-Инкварт – райхскомисар на окупираната Нидерландия.
  • Мартин Борман – личен секретар на Хитлер (осъден задочно, тъй като липсва – по-късно става ясно, че е загинал през 1945 г.).

Седем получават затвор:

  • Рудолф Хес – заместник на Хитлер до 1941 г., доживотен затвор.
  • Валтер Функ – министър на икономиката, доживотен затвор.
  • Ерих Редер – главнокомандващ на флота до 1943 г., доживотен затвор (по-късно освободен по здравословни причини).
  • Балдур фон Ширах – лидер на „Хитлерюгенд“ и гаулейтер на Виена, 20 години затвор.
  • Алберт Шпеер – министър на въоръжението, 20 години затвор.
  • Константин фон Нойрат – бивш министър на външните работи, 15 години затвор.
  • Карл Дьониц – командир на подводния флот и наследник на Хитлер за кратко, 10 години затвор.

Трима са оправдани:

  • Ханс Фриче – журналист и радиокоментатор.
  • Франц фон Папен – бивш канцлер и дипломат.
  • Хялмар Шахт – банкер и бивш президент на Райхсбанк.

Процесът в Нюрнберг има огромно значение не само като акт на възмездие, но и като прецедент – за пръв път в историята отделни държавници и военни ръководители носят лична отговорност пред международен съд, а не се прикриват зад държавата, която са управлявали. Това слага основите на съвременните международни съдилища и на принципа, че престъпленията срещу човечеството не могат да останат ненаказани, независимо от политическа власт или ранг.

Нюрнбергският процес е и символичен край на една епоха на варварство и начало на нова ера в международните отношения – ера, в която правото и справедливостта се опитват да стоят над силата. Именно затова датата 1 октомври 1946 г. остава в историята като момент, в който светът заявява, че паметта за жертвите и търсенето на отговорност са неотменими основи на човешкото достойнство.

Още събития на 1 октомври:

  • 331 пр.н.е. – Големият пълководец Александър Македонски побеждава в Битка при Гавгамела армията на персийския владетел Дарий III и завладява Персийската империя.
  • 1890 г. – Създаден е Национален парк Йосемити в Калифорния, САЩ.
  • 1910 г. – Терористи взривяват сградата на вестник Лос Анджелис Таймс, загиват 21 души.
  • 1936 г. – Генерал Франциско Франко става генералисимус и държавен глава на националистическото правителство в Испания.
  • Международен ден на възрастните хора – Определен от Общото събрание на ООН
  • ЮНЕСКО – Световен ден на музиката

Родени:

  • 1207 г. – роден е английският крал Хенри III
  • 1924 г. – роден е 39-ият президент на САЩ Джими Картър

Починали:

  • 2013 г. – умира американският писател Том Кланси („Ловът за Червения октомври“, „Патриотични игри“, „Реална заплаха“, „Всички страхове“)
  • 2018 г. – умира френският певец Шарл Азнавур
  • 2019 г. – умира чешкият певец Карел Гот

