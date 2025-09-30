България

Борба, сила и приятелство: Сребърните Дамян и Аспарух за волейболния триумф

Момчетата бяха посрещнати с аплодисменти и благодарност от феновете на родна земя

30 септември 2025, 21:22
Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе

Съдът отложи делото срещу Димитър Любенов за фаталната катастрофа на Околовръстното шосе
Прокуратурата разследва имотни измами при сделки

Прокуратурата разследва имотни измами при сделки "на зелено" в София

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя
Скандалът с подкупи в ИААА:

Скандалът с подкупи в ИААА: "Без гръб никой няма да осъществява корупционни действия"
Александър Николов: Горди сме с постигнатото

Александър Николов: Горди сме с постигнатото
Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена

Тормозената ученичка в София: Биха ме за удоволствие, не знам дали съм защитена
Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене
Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Б ългария е на крака! След победата над САЩ и двубоите с Чехия и Италия, нашите волейболни национали се прибраха у дома, облечени в сребро. За силата, борбата и какво е чувството да надвиваш световни волейболни великани разказаха Аспарух Аспарухов и Дамян Дамянов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

“На финала даваш абсолютно всичко от себе си и забравяш за всичко останало. Чувството да спечелиш е наистина неописуемо. При мен имаше една негативна емоция, защото вложихме много, но вярвам, че в бъдеще ще успеем да извоюваме такава победа”, каза Аспарухов. Рецептата за успех? Задружността на отбора, упоритият труд и желанието да зарадват сънародниците си. 

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

„Всичко това, което ни се случи днес, ни зарежда по много специален начин, а това пълни сърцата на всички ни. Да знаеш, че представяш своята родина, е наистина страхотно усещане”, каза още той.

„В отбора не е имало отчаяние в никакъв момент – всички ние сме много упорити, трудим се много,а това винаги се отплаща”, разказа либерото на отбора Дамян Колев. Той сподели още, че както за всички професионални спортисти, така и за нашите момчета, целта винаги е победа.

„Всеки един от нас търси абсолютния максимум в такива моменти. Лично при мен имаше малко негативна емоция след загубата на финала, но резултатите на отбора са наистина уникални”, каза още той. И двамата бяха категорични – умора и отчаяние в отбора, въпреки раздаването на терена и напрежението в игра, не е имало.

На родна земя: Българските волейболисти се прибраха със среброто от Световното

"Необходими са ни още мачове като този с Италия. Това е опит и се постига с много подготовка", обясни още Дамян Колев. По-рано днес, по време на първо по рода си събитие за феновете, организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община, момчетата от отбора получиха и специални награди.

Източник: NOVA    
Волейбол Български национали Сребърен медал Дамян Дамянов Аспарух Аспарухов
Последвайте ни
Силно земетресение удари Филипините, жертви

Силно земетресение удари Филипините, жертви

Зеленски: Ситуацията е критична

Зеленски: Ситуацията е критична

Страшни наводнения в Испания

Страшни наводнения в Испания

"Сърцата туптят, пълни с емоции": Българските волейболисти с първи думи на родна земя

Новите пенсионери са все по-млади

Новите пенсионери са все по-млади

pariteni.bg
Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

Китай ще контролира износа на EV-та, за да подобри качеството им

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 23 часа
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 1 ден
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, защо не ми говориш вече трети ден? – Не искам да те прекъсвам...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп: Би било обида за САЩ да не получа Нобелова награда за мир</p>

Тръмп обяви, че иска да събере Путин и Зеленски

Свят Преди 19 минути

Освен това Тръмп отбеляза, че "Хамас" трябва да се съгласи с предложеното от САЩ мирно споразумение

Нидерландската принцеса влезе в армията

Нидерландската принцеса влезе в армията

Свят Преди 2 часа

Едновременно с това тя продължава и обучението си в университета в Амстердам

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Пътят към сърцето на жената: Съпругът на Селена Гомес разкри какво ястие ѝ готви всеки ден

Любопитно Преди 5 часа

Селена Гомес е известна с любовта си към необичайните вкусове

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

Пожар в Свиленград, изгоряха къщи и автомобили

България Преди 6 часа

Междувременно друг голям пожар пламна в стърнища край село Белица

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България с черна статистика: Всеки втори е с наднормено тегло

България Преди 6 часа

35 милиона деца под пет години в света са с наднормено тегло

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Откриха най-високия мост в света, предлага кафе и бънджи

Свят Преди 6 часа

Рекордният мост съкращава времето за преминаване през каньона от два часа на две минути

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Съдбоносна капитанска битка определя бъдещето на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Още един изгнаник от Блатото влиза в голямата игра

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Мистерия със смъртта на висш дипломат насред Париж

Свят Преди 6 часа

Посланикът на Южна Африка вероятно е скочил от 22-рия етаж на хотел

Мишел Пфайфър

Мишел Пфайфър разкри, че вече е баба

Свят Преди 6 часа

„Бях много тиха за това и е... рай е. Просто е невероятно,“ сподели Пфайфър

<p>В битка с жилищната криза: Гърция активира &bdquo;призрачни&ldquo; имоти</p>

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

Свят Преди 6 часа

Според Асоциацията на брокерите на недвижими имоти в Атина и Атика, около 5000 жилища в столицата стоят затворени, голяма част от които са част от завещания, управлявани от различни фондации

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Русия печели милиарди от втечнен газ за ЕС

Свят Преди 6 часа

Компаниите от ЕС са сред най-големите клиенти на Yamal LNG

<p>Ако сте почитател на кето диетата - имаме лоши новини</p>

Проучване: Кето диетата носи скрити рискове за здравето

Свят Преди 6 часа

„Въпреки че кетогенната диета може да предотврати и лекува затлъстяването, тя причинява хиперлипидемия, хепатична стеатоза и глюкозна непоносимост"

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

КЗП и НАП: Край на спекулата с цените при еврото

България Преди 6 часа

Проверяващите ще извършват контролни покупки, за да установят нарушенията

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

„Аз ще бъда баща на децата ти“: Истинската история на любовта между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

Любопитно Преди 6 часа

Любов, скандали, болести и триумфи – вижте истинската история на 25-годишния брак между Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

КЕВР утвърди нова цена на природния газ

България Преди 7 часа

Утвърдената цена е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси

.

Селища, кръв и блокади: Защо Западният бряг е в центъра на конфликта

Свят Преди 7 часа

Западният бряг неминуемо ще играе важна роля за всяко бъдещо решение на израелско-палестинския конфликт

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Какви богатства крие резерват "Северен Джендем"

sinoptik.bg
1

Изпратихме един от най-сухите месеци септември

sinoptik.bg

Мадона в битка за сина си: Исках да се самоубия!

Edna.bg

3 зодии, които ще бъдат на крилете на късмета през октомври 2025

Edna.bg

Ханзи Флик иска повече от Ламин Ямал: Не обичам да го възхвалявам много

Gong.bg

Бащата на звезда на Реал Мадрид критикува Ювентус за принудителното му напускане

Gong.bg

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

Nova.bg

Ружди Ружди отново у дома: Да постигна такъв резултат ми беше мечта

Nova.bg