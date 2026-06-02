Кой е Лоран Макрон? По-малкият брат на френския президент е негово пълно копие и интернет полудя по него

Докато Еманюел Макрон управлява Франция от Елисейския дворец, неговият по-малък брат Лоран е избрал коренно различен живот на Острова на спокойствието – далеч от камерите, политиката и държавните дела

2 юни 2026, 11:02
И маше нужда само от една обикновена снимка, за да се отпуши вълна от реакции в интернет пространството. Лоран Макрон, който е малко известен на широката общественост, днес е в центъра на истински фурор в социалните мрежи, тъй като приликата с неговия брат силно заинтригува и забавлява хората. Но какво знаем в действителност за по-малкия брат на Еманюел Макрон?

Всичко започна от едно изображение. Снимка на Лоран Макрон, показана в предаването Tout beau, tout neuf по телевизионния канал W9, наскоро изплува отново в социалните мрежи. Потребителите веднага реагираха бурно. „Той е негов двойник“, коментира в ефир хроникьорката Шана Лусто. Тази нейна реакция беше споделена масово онлайн, където сравненията за физическата им прилика бързо се умножиха.

В социалната мрежа X някои потребители буквално не вярваха на очите си.

„Току-що открих брата на Макрон, травматизиран съм, произвеждат ги серийно“, пошегува се един от тях, като думите му бързо станаха популярни в социалните мрежи. Други потребители описват ситуацията като „копи и пейст“, говорят за „клонинг“ или за „поразителна прилика“. До този момент Лоран Макрон се развиваше далеч от светлината на прожекторите. Тъй като се излагаше много рядко в медиите, той оставаше в сянката на своя брат президент – докато тази снимка не събуди отново любопитството на хората.

Лоран Макрон: Един дискретен брат с впечатляващ път

Зад това вече познато лице обаче се крие личност, която е много по-различна от тази на държавния глава. Роденият през 1979 г. Лоран Макрон избира професионален път, който е напълно отдалечен от политиката – медицината. Той произхожда от семейство, в което науката заема централно място: баща им Жан-Мишел Макрон е невролог, а майка им Франсоаз Ногес-Макрон е лекар. На този фон Лоран успява да се наложи като истинско име и авторитет в своята област. Той е кардиолог, специализиран в сърдечната образна диагностика, и е признат от колегите си заради своята експертиза.

„Той беше мой лекар в продължение на три години. Имах сърдечна операция и точно той ме проследяваше“, сподели Оливие Дартигол в предаването Tout beau, tout neuf. Към това той добави: „Той е много симпатичен... И е много голям кардиолог. По отношение на сърдечната образна диагностика е един от най-силните“.

Това свидетелство рязко контрастира с актуалния вайръл образ в интернет – далеч от това да бъде просто обикновен „двойник“, Лоран Макрон е преди всичко уважаван професионалист.

Тактиката „далечен братовчед“

По природа Лоран е изключително дискретен и се появява много рядко на публични места заедно с брат си. Когато го прави, това обикновено е по повод на официални събития, каквито са някои приеми в Елисейския дворец. Например през 2024 г. той премина по червения килим под ръка със съпругата си Сабин по време на държавната вечеря, дадена в чест на американския президент Джо Байдън.

Но дори и в тези моменти той предпочита да остава на заден план. За да избягва излишното внимание, по-малкият брат на президента понякога прилага една много проста, но ефикасна стратегия:

„Той се представя като някакъв далечен братовчед“, разкрива с усмивка Шана Лусто.

Това е неговият изпитан начин да съхрани личното си спокойствие и да остане далеч от голямата медийна и политическа суматоха, която денонощно обгражда френския държавен глава.

Източник: Le Figaro, Madame Figaro, Getty Images, Reuters    
