Таксата за дългосрочна виза може да стане 120 евро

Министерството на външните работи предлага 20% увеличение на таксата за приемане и обработване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване - виза тип D.

Предвижда се сегашната такса от 100 евро да стане 120 евро.

Виза тип D се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България.

САЩ с информация за визите за българите

Защо се предлага увеличение

В мотивите към предложението се посочват увеличените материално-технически и административни разходи, свързани с обработването на заявленията.

Отчетено е и равнището на таксите за национални визи за дългосрочно пребиваване в останалите държави от Европейския съюз.

По данни, използвани при подготовката на предложението, средната такса в ЕС е 113 евро, а почти половината от държавите членки са определили такса от 120 евро или повече.

Така сегашната такса от 100 евро в България остава под средното равнище.

По-ниската такса може да увеличава броя на заявленията

Сред мотивите е и регулаторната функция на визовата такса.

Падат ли визите за САЩ? България и Вашингтон обсъдиха ключовото изискване

Посочва се, че по-ниската цена спрямо други държави от Шенген може да направи България по-привлекателна като „входна точка“ при миграционен натиск и опити за злоупотреба с право.

По-ниската такса може да доведе и до по-голям брой заявления, включително такива, които впоследствие не отговарят на условията за издаване на виза.

Тези заявления обаче също трябва да бъдат разгледани, което води до допълнително натоварване на консулските служби и компетентните миграционни органи.

За кого няма да има промяна

Предложеното увеличение няма да засегне членовете на семейства на български граждани, които са освободени от заплащане на визова такса при обработването на заявленията им. За тях освобождаването от таксата се запазва.