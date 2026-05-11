Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

П оследните три дни цяла България живя в ритъма на педалите. Джиро д'Италия – едно от трите най-големи колоездачни състезания в света – направи Grande Partenza у нас и се превърна в нещо много повече от спортно събитие. То стана празник на емоциите, в който се срещнаха световният елит, българската природа и неподражаемия ни колорит.

От старта в Несебър на 8 май до финала в София хиляди българи съпътстваха трасето и трите етапа у нас. Кадрите от хеликоптер показаха на милиони зрители по света не просто красиви пейзажи, а една страна, която умее да се радва и да се обединява. А организаторите и коментаторите на Eurosport признаха, че впечатлението им се е променило коренно именно благодарение на публиката.

Любов на фона на колоездачите

Обиколката се оказа и сцена на истинска романтика. В района на София младоженци избраха точно момента на преминаването на колоната, за да си кажат заветното „да“. Целувката на фона на профучаващите професионалисти се превърна в един от най-трогателните кадри на събитието.

Във Велико Търново пък Десислава и Стоян Манчеви сключиха брак само минути преди градът да посрещне участниците. Те станаха първата „Giro двойка“ на България – първите, преминали финалната линия в старата столица в този специален за тях ден.

Фламинго, препарирана лисица и детски усмивки

Българските фенове показаха креативност, която „спринтира“ редом с най-добрите колоездачи. Розови фламинго костюми, шегаджии и необикновени традиции съпътстваха маршрута. Особено се открои Ники – познатият ентусиаст, който вече повече от десетилетие тича с препарирана лисица наравно с участниците.

Официалният Instagram профил на Джиро д'Италия не пропусна да отбележи българския принос с шеговит пост: „България, забравихме ли да ви кажем, че нашият цвят е розовият?“ – придружен с кадри на колоездачи, преминаващи през цъфналите розови полета. По-прекрасен синхрон едва ли можеше да има.

Стотици деца с грейнали очи, родители, баби и дядовци – всички бяха част от магията. „Е, и това успяхме да видим“, споделяха мнозина, докато махаха и насърчаваха спортистите.

Благодарност в движение

Участниците също показаха признателност. Много от тях хвърляха бутилки към публиката – малък жест, който за феновете се превърна в скъп сувенир. Докато едни се редяха за официален мърчандайз на площад „Св. Александър Невски“, други си тръгнаха с още по-ценни спомени.

Над 250 000 души са наблюдавали на живо финала в София, съобщи кметът Васил Терзиев. Атмосферата беше електрическа – точно като духа на Giro, който те завладява със същата скорост, с която колоездачите летят към финалната права.

България посрещна състезанието със слънце на старта и финала, с малко дъжд и много предизвикателства по трасето, но най-вече – с огромно сърце. Професионалистите видяха не само красива природа и архитектура, а и една гостоприемна, емоционална и единна нация – от голямата София до най-малкото село по маршрута.

Джиро д'Италия си тръгна, но остави след себе си нещо много ценно – споделената радост, розовата емоция и доказателството, че когато светът гледа към България, ние знаем как да го впечатлим.