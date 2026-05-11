Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия

С тотици хиляди хора излязоха по улиците и площадите в населени места из цяла България, за да съприживеят първото в историята идване на Обиколката на Италия в нашата страна.

Трите състезателни дни на една от най-големите надпревари в света се превърнаха в истински празник на колоезденето заради атмосферата, която създадоха, и успяха да покажат България в най-добрата ѝ светлина, както посочи новият министър на младежта и спорта Енчо Керязов.

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

България организира колоездачна надпревара от подобен мащаб за пръв път, а с оглед големия интерес от страна на публиката и условията, при които се проведе състезанието, това може и да не е последният път, в който това се случва, отчете столичният кмет Васил Терзиев, след като награди победителя в днешния етап Пол Мание.

Французинът спечели 175-километровия трети етап от Пловдив до София и така постигна втората си победа на българска земя. Той триумфира и в откриващия етап от Несебър до Бургас в петък, с който бе дадено начало на Grande Partenza. Мание посочи като основна причина за успехите си добрата работа на целия тим на тима на Соудал Куик-Степ и си пожела "крилата", които е имал по българските пътища, да останат разперени и при пренасянето на Джирото на италианска земя.

Като лидер в генералното класиране от България пък си тръгва уругваецът Гийермо Томас Силва. В събота колоездачът от тима на Астана стана първият представител на южноамериканската страна, който печели етап от някои от трите Големи обиколки - на Франция, Италия и Испания, а в неделя успя да завърши с основната група и да запази розовата фланелка.

Обиколката в България успя да покаже и неприятната страна на колоездачния спорт, след като трима състезатели напуснаха с фрактури, а други двама получиха мозъчни сътресения след падания в първите два етапа, но това остава част от характера на този спорт и го прави толкова вълнуващ за феновете.

За колоездачите предстои пътуване ден до Южна Италия, където във вторник борбата за розовата фланелка ще бъде подновена. Четвъртият етап е с дължина от 138 километра от Катандзаро до Козенца, а след точно три седмици пред Колизеума в Рим ще стане ясно и кои са най-добрите колоездачи.

