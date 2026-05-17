Премиерът Румен Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател

17 май 2026, 11:43
Източник: БГНЕС

М инистър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, където ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц в  понеделник, съобщиха от правителствената пресслужба. 

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, посочиха още от правителствената пресслужба.

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на ЕС и НАТО. Утрешната среща на най-високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на партньорството, допълниха от пресслужбата.

Източник: БТА, Йоана Христова    
