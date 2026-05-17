Васил Терзиев: За под седем хиляди деца няма да има места в ясли и градини в София

Голям проблем е недостигът на медицински сестри и това води до проблем с яслените групи

17 май 2026, 11:53
Н едостигът на места в детските градини и яслите в София пада всяка година, тази година е под седем хиляди, като над пет хиляди от недостигащите места са в яслените групи. Това каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на NOVA

Голям проблем е недостигът на медицински сестри и това води до проблем с яслените групи. На места, вместо да увеличаваме групите, ни се налага да ги трансформираме в групи за детската градина, защото нямаме медицински сестри, добави кметът. Той заяви, че от общината работят с министерството на образованието и здравното министерство, за да разрешат част от проблемите, свързани с персонала.

Ще се справим с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София следващото издание на "Евровизия" да бъде тук - нещо, за което ще се борим, заяви още Васил Терзиев, след като България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание, а тази година бе представена от певицата Дара. Кметът на София каза, че държавата следва да реши в кой български град ще се проведе следващото издание.

София е най-добре подготвена от всички градове в България. "Арена 8888 - София" е с голям капацитет, каза Терзиев. Икономическият ефект е дългосрочен, не се измерва само с дошлите туристи, а колко хора са научили за столицата и града и са видели място, което биха искали да посетят, каза още кметът.

Васил Терзиев: Обявяваме 591 нови места в детските градини в столицата

Изключително съм щастлив, допълни кметът за победата на Дара. Невероятно е, че въпреки всички опити за скандали, тя успя, отбеляза още той. Готвим се да я посрещнем с червен килим. Със сигурност наш екип ще отиде на летището, надяваме се в последващ ден да направим по-сериозна организация и да отпразнуваме както трябва, заяви Васил Терзиев.

На въпрос готови ли сме да посрещнем формат от мащаба на "Евровизия", той отговори, че постоянно се подготвяме. Видя се с Джиро д’Италия, че София може да бъде домакин на такива големи събития, каза столичният кмет.

След като Столичният общински съвет прие Общината да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия, а решението предизвика спорове и протест, Васил Терзиев коментира, че, ако фигурите и пространството са собственост на общината, по-лесно ще може да се вземе решение за какво да се прави с пространството. На въпрос възможно ли е да бъде възстановен паметникът или фигурите да останат в градината, Терзиев отговори, че всичко е възможно, но неговата надежда е пространството да бъде символ на нещо, което ни обединява. Личното ми мнение е, че тези паметници трябва да се опазят, но не на това място. Княжеската градина трябва да има друг смисъл, каза кметът.

По отношение на реформата на синята и зелена зона в столицата Васил Терзиев каза, че това зависи от решението на съда. За нас е важно тази реформа някой ден да се случи, за да се регулира частично паркирането. Надявам се тази година да реализираме първа стъпка от програмата ни за кални точки, за да се появят нови паркоместа и да започне изграждането на многоетажни паркинги в София, добави Терзиев.

Теодора Димова: Проблемът с детските ясли и градини в София е решим

Той изрази съболезнования на близките на загиналия мъж в близост до хижа "Рудничар" във Витоша. Кметът каза, че няма допълнителна информация по случая и още не е ясно дали човека е бил нападнат от мечка, или куче. Вървим в хипотеза, че става дума за нападение от животно, посочи кметът.

На въпрос ще се строи ли пететажна сграда на столичната ул. "Шишман" Терзиев отговори, че е важно да се опази центърът на София и многократно е писал писма до Министерството на културата за ценни сгради да бъдат запазени. Надявам се там да не се появи нова пететажна сграда, каза кметът. Търсим механизмите тези сгради да са обитаеми и нашата амбиция е да се запази духът на тези сгради, добави Терзиев.

За строежа на 22-етажна сграда в квартал "Младост" кметът каза, че има десетки големи сгради, особено около големите булеварди. Тук въпросът не е само за една сграда, а как териториите да бъдат разпределени, обясни той. "Интересът на общината е добре защитен икономически, но практически е друго", добави Терзиев.

Шефът на софийските гробища беше уволнен дисциплинарно, след като беше направена проверка и препоръката от доклада след нея беше той да бъде освободен заради административни нарушения. Материалите са в прокуратурата, каза още Терзиев.

Източник: NOVA, БТА    
Детски градини и ясли Недостиг на персонал Евровизия София Васил Терзиев Паметник на Съветската армия Паркиране в София Строителство в София Градски предизвикателства Дисциплинарно уволнение Домакинство на събития
