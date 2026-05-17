BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"

Б ългарската поп звезда Дара спечели конкурса за песен на "Евровизия" със зареждащия си химн "Бангаранга". Изпълнението ѝ предизвиква камшичен удар с хореография, базирана на древната българска традиция Кукери, пише BBC.

27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито. На второ място остана Израел, а на трето – Румъния.

"Дара е голяма поп звезда в родината си. Нейните песни и видеоклипове са натрупали над 80 милиона слушания и гледания.

"Бангаранга" изглежда като вплетена в калъпа на безсмислени песни от "Евровизия" като Diggi-Lou, Digg-Lay, но заглавието всъщност означава "шум" на ямайски диалект.

Текстът на песента е посветен на ангажимента на Дара да преодолее тревожността и синдрома на дефицит на вниманието, каквато диагноза ѝ беше поставена миналата година", пише още BBC.

"Bangaranga е нещо, което всеки носи в себе си. Това е моментът, в който избираш да водиш с любов, а не със страх", казва DARA, която благодари на всички, които са почувствали силата на "Бангаранга".