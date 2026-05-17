Ще вали ли по време на абитуриентските балове

К акво ще бъде времето до края на май прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA .

Днес валежите ще бъдат краткотрайни, но напоителни. Времето ще бъде хладно. В този период от годината природата обаче е свикнала на по-високи температури и в момента се наблюдава съществено забавяне в развитието на доста растения, а сред тях и черешите и ягодите, например, каза той. За първи път в София имаше отрицателна температура през май. И то не един път, а цели два дни, в които имахме дори под минус 1 градус. Има места в страната, които пострадаха съществено от сланите и майските студове, обясни Матев.

До около 31 май всеки ден ще вали в различни райони на страната. Ще има и градушки, което е обичайно за нашия климат, като на този етап е трудно да се каже къде ще паднат те.

Днес ще е най-хладният ден до края на месеца – надявам се. От утре започва постепенно затопляне. Но няма да достигнем летните стойности. Температурите ще варират най-често между 20–25 и 22–27 градуса.

Какво ще бъде времето по баловате?

Във връзка с баловете Матев каза, че е напълно възможно да вали, очаква се в 60% от страната да има дъждове на 24 май. Но тази година няма да има толкова ниски температури, допълни още климатологът. Последните дни на май тази година обещават да са по-топли, макар и в нестабилна атмосфера. Засега се очертава да имаме и слънчеви часове – предимно преди обед. Но следобед с голяма вероятност ще има превалявания и прегърмявания.

Язовирите

Пълноводието на язовирите е добра новина, каза Матев. "Много от язовирите са над 90% запълнени, а част от тях дори преливат. Това обаче отваря рискове", допълни още той.