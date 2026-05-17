Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Климатологът Симеон Матев с прогноза

17 май 2026, 11:20

Еуфория след "Евровизия": DARA и съпругът ѝ в емоционални кадри след победата
BBC открои кукерската хореография и посланието на "Bangaranga"
К акво ще бъде времето до края на май прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на NOVA.

Днес валежите ще бъдат краткотрайни, но напоителни. Времето ще бъде хладно. В този период от годината природата обаче е свикнала на по-високи температури и в момента се наблюдава съществено забавяне в развитието на доста растения, а сред тях и черешите и ягодите, например, каза той. За първи път в София имаше отрицателна температура през май. И то не един път, а цели два дни, в които имахме дори под минус 1 градус. Има места в страната, които пострадаха съществено от сланите и майските студове, обясни Матев.

До около 31 май всеки ден ще вали в различни райони на страната. Ще има и градушки, което е обичайно за нашия климат, като на този етап е трудно да се каже къде ще паднат те.

Днес ще е най-хладният ден до края на месеца – надявам се. От утре започва постепенно затопляне. Но няма да достигнем летните стойности. Температурите ще варират най-често между 20–25 и 22–27 градуса.

  • Какво ще бъде времето по баловате?

Във връзка с баловете Матев каза, че е напълно възможно да вали, очаква се в 60% от страната да има дъждове на 24 май. Но тази година няма да има толкова ниски температури, допълни още климатологът. Последните дни на май тази година обещават да са по-топли, макар и в нестабилна атмосфера. Засега се очертава да имаме и слънчеви часове – предимно преди обед. Но следобед с голяма вероятност ще има превалявания и прегърмявания. 

Пълноводието на язовирите е добра новина, каза Матев. "Много от язовирите са над 90% запълнени, а част от тях дори преливат. Това обаче отваря рискове", допълни още той.

 

Източник: NOVA    
Прогноза за времето Майско време Симеон Матев Студове през май Валежи Градушки Затопляне Балове Язовири Пълноводие на язовири
Соня Йончева: Не искам да се крия зад аватари, искам да изпея това, което е в сърцето ми

Световната оперна звезда пред Мон Дьо за ролите, идентичността, майчинството и границата между човек и сцена

Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Имах голям късмет да попадна в отбор с уравновесени хора! (ВИДЕО)

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

След силния старт вчера, вторият ден предлага срещи с нови лектори и напълно свободен достъп до мащабната експо зона в зала 8 на НДК

Естония: Цените на оръжията в Европа скочиха с до 60% за две години

Рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи, каза Хано Певкур

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Те спечелиха рекордната награда от 115 950 евро

Мухълът може да се разпространи незабелязано: Проверете тези 5 неща в дома си

Дори книгите могат да развият мухъл, който не е видим веднага

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Отлично насища с фибри, което е много полезно за стомашно-чревния тракт

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Максималните температури ще бъдат от 14° до 22°

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях

„Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“, сподели звездата

