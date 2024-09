Григор Димитров заменя Надал в отбора на Европа за "Лейвър Къп"

И спанският тенисист Рафаел Надал се оттегли от участие в отборния турнир "Лейвър Къп" през следващата седмица и ще се съсредоточи върху възстановяването си, съобщава агенция Ройтерс.

Той игра за последно на Олимпиадата в Париж и пропусна Откритото първенство на САЩ, тъй като не беше във форма.

Носителят на 22 титли от Големия шлем обаче няма да може да участва и на турнира в Берлин, който ще бъде проведен между 20 и 22 септември.

Той ще бъде заместен от Григор Димитров, който ще участва в "Лейвър Къп" за втори път в кариерата си.

"Разочарован съм да споделя с всички, че няма да имам възможност да играя на "Лейвър Къп" през следващата седмица. Това е отборен турнир и за да подкрепя истински Отбор Европа, аз трябва да бъда в най-добрата си форма. Това не е така и смятам, че има други тенисисти, които ще се справят по-добре от мен и ще помогнат повече за победа", заяви Надал.

