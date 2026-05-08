НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

С лед указ на президента Илияна Йотова, с който беше внесено за разглеждане предложението на Румен Радев за нов кабинет, Народното събрание предстои да обсъди структурата и състава на 107-ото правителство.

Парламентът ще проведе последователно три гласувания – първо за избор на министър-председател, след това за структурата и състава на Министерския съвет, а накрая и за предложените кандидати за министри.

След приключване на процедурите новото правителство ще положи клетва в пленарната зала, след което официално ще поеме управлението от служебния кабинет, оглавяван от Андрей Гюров.