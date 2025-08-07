България

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

7 август 2025, 12:02
Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон
Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа
Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними
Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава
Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Правителството: В момента не продаваме държавните имоти

Л екари и известни спортисти разказват във видеоклипове, които ще бъдат разпространени във всички училища, за вредата от райски газ, вейпове, дизайнерска дрога.

Инициативата за видеоклиповете е на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и целта е намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата. Д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов благодариха за работата и подкрепата на медиците, на спортистите, както и на агенция „Митници“.

"Медиците, заедно с нас, влязоха в училищата, за да разкажат на децата за опасностите", каза пред журналисти д-р Иванова.

По думите ѝ медиците са посетили училища в над 30 града и тъй като интересът е голям, са изработени видеоклиповете, в които лекари разказват за пораженията, които различни субстанации нанасят върху физическото и психическото развитие. Разработена е и брошура, на която има код, който е каналът към клиповете.

"От септември ни предстои много работа, ще се срещнем с още директори, с управители на търговски вериги, на търговски центрове, кина и др., за да стигнем до повече деца", добави тя.

"Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища, за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна "чума", каза министър Гуцанов.

По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск. Над 10 са самозиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Въпреки закона, продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ, допълни той. Едно дете да спасим, значи сме свършили не малко работа, добави министър Гуцанов.

Лекарите, включили се в инициативата, са от Военномедицинска академия, болница „Пирогов“, лекари от Варна, Стара Загора, Перник, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе.

Спортистите, които подкрепят кампанията, са Невяна Владинова, Боряна Калийн, Димитър Кузманов и те показват на децата как се става голям спортист, без да има нужда от взимане на райски газ или дизайнерска дрога и че има друг начин да покажеш, че си голям и силен, каза още министър Гуцанов.

"Дизайнерската дрога и вейповете са бич, водят до трайни психически и физически увреждания, дори смърт. Цялото общество трябва да се пребори", добави той.

Слага се фентанил във вейпове, тъй като по този начин пристрастяването става мощно и бързо, дизайнерските дроги невинаги се улавят при изследванията и не може да се прецени от какво естество е увредата, предупредиха в клиповете медиците. Има случаи на фатален край, тъй като анализите не успяват да уловят съдържанието на субстанциите, допълват лекарите.

Източник: Десислава Пеева, БТА    
Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Заради китайската заплаха: GM и Hyundai се съюзяват

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Торинската плащаница е обвита в мистерия

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Плевен минава на воден режим

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват

<p>Почина легендарен пианист и композитор</p>

През 70-те години той съчета салсата с джаз, рок, фънк и дори съвременна класическа музика в серия от популярни албуми

<p>Започва изплащането на пенсиите за август</p>

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 август

Тръмп ще вземе решение за санкциите срещу Русия в следващите часове

Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

<p>&quot;Това е послание към всеки, който мисли да извърши измяна срещу САЩ&quot;</p>

22-годишният Тейлър Адам Лий е обвинен, че го е направил в замяна на руско гражданство

