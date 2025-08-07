Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Л екари и известни спортисти разказват във видеоклипове, които ще бъдат разпространени във всички училища, за вредата от райски газ, вейпове, дизайнерска дрога.

Инициативата за видеоклиповете е на Министерството на труда и социалната политика и на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и целта е намаляване на употребата на райски газ, дизайнерска дрога и вейпове сред децата. Д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов благодариха за работата и подкрепата на медиците, на спортистите, както и на агенция „Митници“.

"Медиците, заедно с нас, влязоха в училищата, за да разкажат на децата за опасностите", каза пред журналисти д-р Иванова.

По думите ѝ медиците са посетили училища в над 30 града и тъй като интересът е голям, са изработени видеоклиповете, в които лекари разказват за пораженията, които различни субстанации нанасят върху физическото и психическото развитие. Разработена е и брошура, на която има код, който е каналът към клиповете.

"От септември ни предстои много работа, ще се срещнем с още директори, с управители на търговски вериги, на търговски центрове, кина и др., за да стигнем до повече деца", добави тя.

"Видеоклиповете ще бъдат предоставени на всички училища, за да може в подходящо време да бъдат показани на учениците и да видят колко е опасна тази съвременна "чума", каза министър Гуцанов.

По думите му от началото на годината 1239 са постъпилите сигнали за деца в риск. Над 10 са самозиранията на ДАЗД за деца, употребяващи райски газ. Въпреки закона, продължава употребата на дизайнерските дроги и райския газ, допълни той. Едно дете да спасим, значи сме свършили не малко работа, добави министър Гуцанов.

Лекарите, включили се в инициативата, са от Военномедицинска академия, болница „Пирогов“, лекари от Варна, Стара Загора, Перник, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе.

Спортистите, които подкрепят кампанията, са Невяна Владинова, Боряна Калийн, Димитър Кузманов и те показват на децата как се става голям спортист, без да има нужда от взимане на райски газ или дизайнерска дрога и че има друг начин да покажеш, че си голям и силен, каза още министър Гуцанов.

"Дизайнерската дрога и вейповете са бич, водят до трайни психически и физически увреждания, дори смърт. Цялото общество трябва да се пребори", добави той.

Слага се фентанил във вейпове, тъй като по този начин пристрастяването става мощно и бързо, дизайнерските дроги невинаги се улавят при изследванията и не може да се прецени от какво естество е увредата, предупредиха в клиповете медиците. Има случаи на фатален край, тъй като анализите не успяват да уловят съдържанието на субстанциите, допълват лекарите.