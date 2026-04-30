Старт на 52-рото НС: Новите депутати положиха клетва

Д-р Михаела Доцова пред парламента: НС трябва да възстанови правовата държава и доверието в институциите

Н овото 52-ро Народно събрание официално започна работа. В тържественото откриване участваха президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият звънец удари точно в 10.00 ч., а политическите формации очертаха своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

"Този парламент започва в труден период, посланието на гражданите е ясно - искат ред", заяви Миланов.

"Отговорността днес е лична, всеки от нас я носи със своите действия. Време е да възстановим доверието на гражданите в Народното събрание", изтъкна той. И посочи, че сред най-важните задачи пред депутатите е това да върнат силата на закона.

"Имам огромната чест да открия първото заседание на 52-рото Народно събрание, по традиция това се пада на най-възрастния народен представител", започна обръщението си към гостите и депутатите Румен Миланов.

Той подчерта, че приема тази роля с чувство на дълг и отговорност.

"Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда", каза той.

След това депутатите положиха клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.", а след това подписаха и клетвени листове.

В пленарната зала прозвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

Депутатите от "Възраждане" седнаха на местата си, докато в залата звучеше химнът на Европейския съюз.

Президентът Илияна Йотова отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

"Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 г.", каза президентът Йотова.

По думите ѝ, удължаването на бюджета за 2025 г. е една от най-сериозните прояви на безизходица от миналото време.

"Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим", добави президентът.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления направиха представените в Народното събрание партии и коалиции.

"Искам да предупредя моите колеги от "Прогресивна България" - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава", заяви депутатът Петър Витанов в словото си от името на "Прогресивна България".

"Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната", каза още Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. "Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет", посочи депутатът от "Прогресивна България".

"Ще подкрепим за председател на 52-рото Народно събрание представител на "Прогресивна България", което не бива да се възприема нито като опит за договрорка, нито като някакъв особен политически знак, а като опит за връщане на позабравена парламентарна традиция и възможност за формиране на по-висок политически стил в този парламент". Това каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС в словото си към новоизбраните народни представители.

По думите му по-високият политически стил не само не изключва споровете, а предполага задължението на опозицията да представлява гражданите, които имат мнение, различно от това на парламентарното мнозинство, и да гарантира възможността им да го изразяват свободно и на висок глас. "В този парламент това ще бъде наша основна задача и вярваме, че ще се справим с нея по най-добрия начин", добави той.

"През последните 12 години България се управляваше от коалиционни правителства, като през последните пет години страната затъна в хронична политическа криза и в невъзможност парламентарните сили да излъчат стабилно управление. Това се случваше въпреки необходимостта от стабилни решения, в нестабилна геополитическа среда, нуждата от реформи в редица обществени системи и на фона на фискална политика, която възприе бюджетните дефицити за нормалност", каза още Биков.

"През последните години сме призовавали за вдигане на нивото на политическия дебат и сме предупреждавали, че личните нападки и скандалите унищожават доверието в цялата политическа система и нейните институции", добави той.

"Хората не искат оправдания, не искат да ни слушат, те искат категорични доказателства, че политиката все още може да служи на гражданите", заяви депутатът Надежда Йорданова от "Демократична България".

Йорданова взе думата от името на ПП-ДБ, които вчера се разделиха на две парламентарни групи.

"Днес откриваме работата на 52-рото Народно събрание в момент, в който българското общество търси изход от продължилата твърде дълго политическа криза. Хората не искат оправдания, не искат да ги слушат. Те искат категорични доказателства, че политиката още може да служи на гражданите, а не на себе си", каза Йорданова.

Тя посочи, че резултатът от изборите е ясен, а първата политическа сила получи мнозинство и с него ясната отговорност да управлява.

"Българските граждани дадоха властта отчетливо и концентрирано на "Прогресивна България". Това е мандат за управление, но преди всичко е мандат със свръхзадача — задачата, с която протестите свалиха предишната власт и ясно формулираха: демонтаж на модела "Борисов–Пеевски", подчерта Йорданова.

Според нея това е модел, който "задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости — съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори, зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси".

"Това е рамката, в която думата "демонтаж" има смисъл — разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта", заяви Йорданова.

В същото време тя отбеляза, че това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. "Това не може да бъде подмяна, при която едни олигарси заменят други олигарси или властта се превръща във функция на корумпираната олигархия с крехко примирие между отделните ѝ лагери и споразумение с новата власт", уточни Йорданова.

Според нея първите тестове ще бъдат ясни - действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори, плуралистичната и свободна медийна среда и защитата на публичните ресурси.

"Законността е ключът към разграждането на този модел. Това изисква ясно, публично и прозрачно представено намерение за действие — план за демонтаж с конкретно законодателство, конкретни решения, ясни срокове и носене на отговорност. Българските граждани очакват именно това", каза Йорданова.

"Демократична България" уважава вотът на българските граждани и ще заеме мястото си на опозиция. Но няма да бъдем странични наблюдатели. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина. Ще бъдем последователни в защитата на правовата държава. Гражданите не поискаха държавата просто да оцелее и да си "постои". Те поискаха край на модела на завладяната държава, край на безнаказаността на институциите, които служат на силните, вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други чадър", каза още Йорданова.

Тя заяви, че първи приоритет е правосъдието и борбата с корупцията, но не като лозунг, а като ежедневна парламентарна работа. "Ще внесем изменения в Закона за съдебната власт с нови критерии за подбор на Висшия съдебен съвет. Ще работим за избор на нов Висш съдебен съвет и нов инспекторат към него по правила, които прекъсват политическата търговия и гарантират, че в политическата квота ще влизат професионалисти с авторитет, независими и с доказана почтеност. Целта е ясна — във Висшия съдебен съвет да не попаднат зависими фигури и кариеристи, а личности с гръбнак да отстояват независимостта на съдебната власт", каза Йорданова.

Също така ще бъде предложен мораториум върху ключови кадрови решения на Висшия съдебен съвет до избора на нов състав, за да не продължава един изчерпан орган да предопределя бъдещето на съдебната система.

"Ще внесем антикорупционни законопроекти, които последователно защитават търговете за лекарства в частните болници, когато работят с обществен ресурс, електронно известяване на пациента за всяка отчетена медицинска дейност и промени в наказателния процес срещу злоупотреби", каза Йорданова.

Ключов приоритет е икономиката на почтените правила и финансовата отговорност. "Българските граждани ясно посочват, че овладяването на ценовия натиск, защитата на стандарта на живот и финансовата стабилност трябва да бъдат в центъра на усилията на институциите. Ще настояваме за активна защита на потребителите. Държавата трябва да пази покупателната способност чрез гарантиране на конкуренция, контрол срещу картели и ефективни публични системи, а не чрез административни увеличения на такси. Ние не вярваме в бюджетния популизъм, който купува кратко политическо спокойствие с нов дълг и "хеликоптерни пари", добави още Йорданова.

Тя подчерта, че няма да позволят нито на статуквото, нито на новата власт да превърнат България в държава на зависимостите. "Силна България в силна Европа означава без недосегаеми и без зависимости. Да живее силна България и силна Европа", каза Надежда Йорданова.

"Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, а утвърждаваме демокрацията като жив и непрекъснат процес, основан на доверието на гражданите, върховенството на правото и Конституцията. Демокрацията не е даденост, а осъзнат избор на на държавността пред популизма", каза в декларация от името на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри.

"Волята на гражданите беше ясна и ние сме длъжни да я удовлетворим. Призовавам всички сили, представени в 52-ото НС, да работим заедно в името на българските граждани", каза още Сабри.

"ДПС винаги отстоява с последователност и достойнство принципите на равнопоставеност и уважение между всички български граждани, за нас тези ценности са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Ние вярваме, че в това се крие истинската сила на България - в уважението между различните етноси и идеи", допълни Сабри.

"България е най-силна, когато е единна, и когато всяко семейство е единно. Основни приоритети на ДПС са повишаване на жизнения стандарт, икономическа стабилност и растеж, модернизиране на икономиката, преодоляване на социалните неравенства, подкрепа на младите семейства, съхраняване на традиционните ценности и на модерното образование, европейско развитие на страната, градивно партньорство със САЩ и ЕС. ДПС ще изпълнява своята роля на конструктивна опозиция", допълни Сабри.

"Ще сме последователен и принципен коректив на властта", допълни депутатът.

"Тук сме, за да говорим, да се чува гласът на истината, да бъдем будната съвест на нацията". Това обяви от парламентарната трибуна председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов като уточни, че се обръща само към сънародниците ни.

"Ще продължим да вярваме, че в политиката истината трябва да се казва на всяка цена, ще продължим да се борим и няма да се предадем", увери той.

Той декларира, че партията му ще продължи да казва истината "в храма на лъжата, в който се намираме", ще дава решения.

От "Възраждане" изтъкнаха необходимостта да се върне българският лев, защото задлъжняването на държавата се дължи на това, че насила, по думите на Костадинов, сме вкарани в еврозоната.

Той обърна внимание и на демографската криза.

След това беше избран председател на новия парламент.

Михаела Доцова бе избрана за председател на 52-рото Народно събрание. От общо 237 регистрирали се депутати, "за" кандидатурата ѝ гласуваха 188 народни представители, "против" - 0, "въздържали се" - 49. Кандидатът на "Възраждане" Петър Петров беше подкрепен за председателското място на парламента от едва 12 депутати от общо гласували 236 народни представители. Против номинацията му бяха 174 депутати, а 50 се въздържаха.

След обявяването на избора, Доцова получи букет цветя и поздравления от лидера на "Прогресивна България" Румен Радев.

След това тя пое ръководството на заседанието и произнесе слово.

"През април 1879 г. във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието та Следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като "правова и независима държава". 147 години по-късно в последния ден на април отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независимата държава", каза новоизбраният председател на 52-ото Народно събрание Михаела Доцова в първата си реч пред депутатите.

"Днес предизвикателствата пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество, да направим процеса предвидим, вместо прибързан, да е основан на дебат, вместо на процедурен формализъм, да се водим от устойчивост на решенията, наместо от конюнктурата. Днес, повече от всякога, България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а тя започва с уважението към институциите. Историята не помни шумните, тя помни градивните", каза още Доцова.

"Като пръв измежду равни това е моят призив - да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и спазването на правилата на правовата република, ще отстоявам достойнството на НС като водеща институция на представителната демокрация. Народното събрание е храмът на законотворчеството, тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-ото НС бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва от тази зала. Нека възстановим авторитета на Народното събрание, и върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество", призова Доцова.

"На добър час на 52-ото Народно събрание!", завърши новоизбраният председател на НС.

След речта си Доцова зае председателското място в НС.

Депутатите избраха и заместник-председателите на Народното събрание.

"Прогресивна България" предложи доц. Иван Ангелов за зам.-председател на НС. Кандидатурата му бе издигната от Петър Витанов.

ГЕРБ-СДС предложи Рая Назарян за зам.-председател на Народното събрание. Кандидатурата й бе издигната от проф. Костадин Ангелов.

Хамид Хамид от ДПС предложи кандидатурата на доц. Айтен Байрам Сабри.

Надежда Йорданова от ДБ предложи ген. Атанас Атанасов за зам.-председател на НС.

Акад. Николай Денков от ПП предложи Стою Стоев.

От "Възраждане" предложиха Цончо Ганев.

След гласуване предложенията бяха приети единодушно с 234 гласа.

Преди тържественото откриване на 52-рото Народно събрание новите 240 минаха по червения килим

Преди официалния старт на заседанието пред централния вход на сградата на парламента беше постлан червен килим, по който минаха новите 240 народни представители.

Профилът на депутатите в 52-рия парламент

В сравнение с миналото Народно събрание, сега ще има повече жени, но все така преобладават мъжете - 183 господа и 57 дами. Средната им възраст е около 49 години. Най-възрастният е ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" - на 77, а най-младият - 23-годишната Анна Бодакова от ПП-ДБ. С най-дълъг стаж пък е Джевдет Чакъров от ДПС.

По професии депутатите са основно юристи, икономисти и инженери.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание.

"Прогресивна България" има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП - ДБ) – 37, "Движение за права и свободи" (ДПС) – 21, и "Възраждане" – 12 народни представители.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред.

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".