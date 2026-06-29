Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки

К омпанията КУБ, свързана с Олег Невзоров, продължава да работи в обичайния си режим въпреки извършваните в момента проверки от институциите в част от нейните обекти. Част от сроковете по проекти се пренасрочват, но от дружеството уверяват, че дейностите ще бъдат наваксани.

В позиция, публикувана от Олег Невзоров, се посочва, че „компанията работи както обикновено“, а целият екип е на място и изпълнява поетите ангажименти, както и текущи проекти.

Заради „обективните действия на институциите и служителите на реда“ в част от обектите са наложени промени в графиците и се отлагат срокове за изпълнение. От компанията подчертават, че въпреки това ще наваксат забавянията.

По думите на Невзоров в града се извършват „мащабни проверки“, включително и в обекти, свързани с корпорацията. Той заявява, че както лично той, така и екипът му оказват пълно съдействие на държавните и местните институции и предоставят всички изискани документи.

От дружеството посочват, че целта е всички въпроси, свързани с проектите, да бъдат разгледани обективно и с ясна правна оценка. В позицията се подчертава още, че във Варна компанията инвестира значителни средства и участва в изграждането на нови съоръжения и инфраструктура.

Олег Невзоров заявява още, че Варна се е превърнала в негов „втори дом“.

От компанията съобщават, че при възможност и без да се възпрепятства текущото разследване и проверките, ще бъде организирана пресконференция, на която да бъдат отговорени всички въпроси на обществеността.