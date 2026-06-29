България

Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки

Бизнесменът уверява, че проектите няма да бъдат спрени

29 юни 2026, 10:40
Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки
Източник: БГНЕС

К омпанията КУБ, свързана с Олег Невзоров, продължава да работи в обичайния си режим въпреки извършваните в момента проверки от институциите в част от нейните обекти. Част от сроковете по проекти се пренасрочват, но от дружеството уверяват, че дейностите ще бъдат наваксани.

В позиция, публикувана от Олег Невзоров, се посочва, че „компанията работи както обикновено“, а целият екип е на място и изпълнява поетите ангажименти, както и текущи проекти.

Заради „обективните действия на институциите и служителите на реда“ в част от обектите са наложени промени в графиците и се отлагат срокове за изпълнение. От компанията подчертават, че въпреки това ще наваксат забавянията.

По думите на Невзоров в града се извършват „мащабни проверки“, включително и в обекти, свързани с корпорацията. Той заявява, че както лично той, така и екипът му оказват пълно съдействие на държавните и местните институции и предоставят всички изискани документи.

От дружеството посочват, че целта е всички въпроси, свързани с проектите, да бъдат разгледани обективно и с ясна правна оценка. В позицията се подчертава още, че във Варна компанията инвестира значителни средства и участва в изграждането на нови съоръжения и инфраструктура.

Олег Невзоров заявява още, че Варна се е превърнала в негов „втори дом“.

От компанията съобщават, че при възможност и без да се възпрепятства текущото разследване и проверките, ще бъде организирана пресконференция, на която да бъдат отговорени всички въпроси на обществеността.

Олег Невзоров корпорация КУБ Варна бизнес строителство инфраструктура инвестиции институционални проверки проекти управление
Последвайте ни

По темата

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 13 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 12 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 11 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Любопитно Преди 45 минути

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират нетрадиционна сватба в музикалния Ню Орлиънс след годежа си през април. Междувременно певецът уплаши феновете, след като се задави с вода и падна на сцената по време на жегата на „Уембли“

<p>Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 49 минути

Това е кола, която не прилича на нищо друго на българския пазар, говорим за дизайна, естествено. Пробегът от 750 км с едно зареждане на батерията също е факт, заслужаващ нашето внимание

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Технологии Преди 1 час

Цените на чиповете за памет скочиха неколкократно през последните година-две заради огромното им търсене в центровете за данни за AI. Един от водещите производители обяви ,че не трябва да се надяваме това да се промени в обозримо бъдеще

,

Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"

Любопитно Преди 1 час

Актьорът, който изигра едни от най-емблематичните образи в киното, чукна 60. Вижте защо вечният аутсайдер отказа да бъде конформист, защо никога не се жени и как се превърна в защитник на Едуард Сноудън

<p>Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на децата, открити в автомобил в Кипър</p>

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Свят Преди 1 час

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Свят Преди 1 час

Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства,

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

България Преди 2 часа

Илия Шпатов разказа за катастрофата, при която загуби родителите си, а експерт поиска спешни мерки за обезопасяване на магистралата

<p>След ограниченията на САЩ: Австрия предлага европейско присъствие на Anthropic</p>

Виена призова ЕС да проучи стратегическо присъствие на Anthropic в Европа

Свят Преди 2 часа

Виена призовава Европейската комисия да проучи възможността AI компанията да изгради стратегическо присъствие в Европейския съюз

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Синдикатите се обявяват срещу съкращаването на разходите за персонал и прехвърлянето на осигурителните вноски върху държавните служители

„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново

„Някой го е направил умишлено“: Версия за саботаж след аварията на атракциона в Антоново

България Преди 2 часа

Безопасни ли са атракционите?

Командир на украинска бригада е открит мъртъв с огнестрелна рана, разследват убийство

Командир на украинска бригада е открит мъртъв с огнестрелна рана, разследват убийство

Свят Преди 3 часа

Полицията разследва случая като умишлено убийство, след като тялото на Володимир Кононников беше намерено с огнестрелна рана

<p>Какво не бива да правите на Петровден? Традиции, поверия и забрани</p>

Днес е Петровден! Почитаме светите апостоли Петър и Павел

Любопитно Преди 3 часа

На Петровден православните християни почитат светите апостоли Петър и Павел, загинали мъченически в Рим според църковното предание

<p>Най-голямата рафинерия във Венецуела спря работа след земетресенията</p>

Адът във Венецуела се задълбочава: 1450 жертви, петролна рафинерия спря работа, десетки хиляди са в неизвестност

Свят Преди 3 часа

Липсата на електрозахранване принуди рафинерията „Амуай“ да преустанови дейност, докато спасители продължават издирването на около 50 000 изчезнали

<p>&bdquo;Няма да спасим Киев&ldquo;: Путин обяви новите цели на войната</p>

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Свят Преди 3 часа

Руският президент призна проблеми след атаките срещу петролната инфраструктура, но заяви, че те не влияят на настъплението на фронта

<p>&quot;Наложен с диктат&quot;:&nbsp;Нови удари разпалиха Близкия изток (ОБЗОР)</p>

Иран спря техническите преговори със САЩ, Израел унищожи инфраструктура на "Хизбула", Ливан отхвърля споразумението

Свят Преди 4 часа

Военните действия между САЩ, Иран, Израел и "Хизбула" поставят под въпрос крехките дипломатически договорености

<p>България ще участва в ключови&nbsp;разговори на НАТО -&nbsp;Доцова заминава за Истанбул</p>

Българска делегация, водена от Михаела Доцова, участва в срещата на НАТО в Истанбул

България Преди 4 часа

Форумът в Истанбул събира председателите на парламентите на 32-те държави членки преди лидерската среща на Алианса

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Историята на Мистер Сенко оживява в нов документален филм

Edna.bg

Петровден е! Днес празнуват хиляди българи – ето какви са най-красивите традиции и поверия

Edna.bg

"Прогнозите на звездите": Националът Мартин Величков: Останалите отбори не превъзхождат България

Gong.bg

Джеймс Ето'о пропуска старта на ЦСКА в Европа

Gong.bg

Пробив на мантинела и удар в насрещното: Говори оцелял в катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

Nova.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg