България

СОС избра членовете и ръководствата на постоянните комисии

Вижте как се разпределиха общинските съветници:

10 февруари 2024, 08:07
Топло време днес, но от понеделник - дъжд и понижение на температурите

Топло време днес, но от понеделник - дъжд и понижение на температурите
Габриел: Тече проверка на Генералното консулство в Битоля

Габриел: Тече проверка на Генералното консулство в Битоля
Състезател от Канада пострада в Банско, беше транспортиран с хеликоптер

Състезател от Канада пострада в Банско, беше транспортиран с хеликоптер
Мъж опита да изгори живи жена и дете в Сливен

Мъж опита да изгори живи жена и дете в Сливен
Премиерът след срещата с фермерите: Имаме съгласие

Премиерът след срещата с фермерите: Имаме съгласие
Софийски градски съд: Имущество на Нотариуса не е отнемано

Софийски градски съд: Имущество на Нотариуса не е отнемано
Ротация на прага: Ултиматум от Борисов-отговор от Петков (ОБЗОР)

Ротация на прага: Ултиматум от Борисов-отговор от Петков (ОБЗОР)
Отцепилите се от

Отцепилите се от "Възраждане" се обявиха за независими
0

С толичният общински съвет избра членовете и ръководствата на постоянните комисии, предаде NOVA. От Столичната община изпратиха подробен списък.

Вижте как се разпределиха общинските съветници:

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика - 17 членове:
1.1. Севделина Георгиева Петрова - председател;
1.2. Росица Юри Николова - зам.-председател;
1.3. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
1.4. Димитър Първанов Димитров;
1.5. Благовест Георгиев Георгиев;
1.6. Христо Николаев Копаранов;
1.7. Стефан Атанасов Спасов;
1.8. Грети Иванова Стефанова;
1.9. Димитър Христов Петров;
1.10. Анна Илиева Стойкова;
1.11. Драгомир Христов Младенов;
1.12. Лорита Георгиева Радева;
1.13. Диана Нинова Тонова;
1.14. Войслав Георгиев Тодоров;
1.15. Иван Георгиев Сотиров;
1.16. Ася Тодорова Тодорова;
1.17. Васил Стайков Драганов.

2. Постоянна комисия по финанси и бюджет - 17 членове:
2.1. Димитър Бойков Вучев - председател;
2.2. Иван Янчов Таков - зам.-председател;
2.3. Пламен Иванов Данаилов - зам.-председател;
2.4. Бойко Георгиев Димитров;
2.5. Емилия Божидарова Ангелова;
2.6. Андрей Зографски;
2.7. Благовеста Атанасова Кенарова;
2.8. Росица Юри Николова;
2.9. Драгомир Иванов Драгомиров;
2.10. Ваня Лазарова Тагарева;
2.11. Прошко Начев Прошков;
2.12. Екатерина Евлогиева Йорданова;
2.13. Войслав Георгиев Тодоров;
2.14. Красимир Рангелов Гълъбов;
2.15. Севделина Георгиева Петрова;
2.16. Вили Младенов Лилков;
2.17. Карлос Арналдо Контрера.

3. Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика - 11 членове:
3.1. Ваня Руменова Григорова - председател;
3.2. Саад Таммам Алуани - зам.-председател;
3.3. Антон Господинов Койчев - зам.-председател;
3.4. Борис Бориславов Бонев;
3.5. Марта Руменова Георгиева;
3.6. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
3.7. Георги Валентинов Георгиев;
3.8. Диян Величков Стаматов;
3.9. Диана Нинова Тонова;
3.10. Иван Максимов Пешев;
3.11. Емил Александров Димитров.

4. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори - 13 членове:
4.1. Красимир Рангелов Гълъбов - председател;
4.2. Емилия Божидарова Ангелова - зам.-председател;
4.3. Лорита Георгиева Радева - зам.-председател;
4.4. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин;
4.5. Димитър Първанов Димитров;
4.6. Симеон Борисов Ставрев;
4.7. Димитър Христов Петров;
4.8. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
4.9. Анна Илиева Стойкова;
4.10. Антон Гаро Хекимян;
4.11. Иван Максимов Пешев;
4.12. Еньо Енев Савов;
4.13. Ивайло Христов Йонков.

5. Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба - 9 членове:
5.1. Иван Митьов Виделов - председател;
5.2. Георги Валентинов Георгиев - зам.-председател;
5.3. Димитър Иванов Данаилов - зам.-председател;
5.4. Димитър Петров Шалъфов;
5.5. Марта Руменова Георгиева;
5.6. Христо Николаев Копаранов;
5.7. Димитър Христов Петров;
5.8. Румен Стенли Александров;
5.9. Деян Николаев Николов. 

6. Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие - 13 членове:
6.1. Мирослав Ласло Боршош - председател;
6.2. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - зам.-председател;
6.3. Венци Венциславов Стойчев - зам.-председател;
6.4. Бонка Сергеева Василева;
6.5. Гергин Александров Борисов;
6.6. Веселин Йорданов Калановски;
6.7. Стефан Атанасов Спасов;
6.8. Антон Гаро Хекимян;
6.9. Диян Величков Стаматов;
6.10. Иван Митьов Виделов;
6.11. Еньо Енев Савов;
6.12. Вили Младенов Лилков;
6.13. Ивайло Йорданов Костадинов.

7. Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация - 17 членове:
7.1. Прошко Начев Прошков - председател;
7.2. Димитър Петров Шалъфов - зам.-председател;
7.3. Иван Максимов Пешев - зам.-председател;
7.4. Борис Бориславов Бонев;
7.5. Бойко Георгиев Димитров;
7.6. Гергин Александров Борисов;
7.7. Грети Иванов Стефанова;
7.8. Бонка Сергеева Василева;
7.9. Антон Гаро Хекимян;
7.10. Татяна Николова Георгиева;
7.11. Диана Нинова Тонова;
7.12. Станислав Чавдаров Младенов;
7.13. Ивайло Христов Йонков;
7.14. Венци Венциславов Стойчев;
7.15. Севделина Георгиева Петрова;
7.16. Пламен Иванов Данаилов;
7.17. Иван Михайлов Алексиев. 

8. Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране - 11 членове:
8.1. Димитър Иванов Данаилов - председател;
8.2. Грети Иванова Стефанова - зам.-председател;
8.3. Николай Вельов Велчев - зам.-председател;
8.4. Драгомир Иванов Драгомиров;
8.5. Стефан Атанасов Спасов;
8.6. Димитър Бойков Вучев;
8.7. Антон Господинов Койчев;
8.8. Драгомир Христов Младенов;
8.9. Станислав Чавдаров Младенов;
8.10. Венци Венциславов Стойчев;
8.11. Иван Георгиев Сотиров.

9. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност - 9 членове:
9.1. Ваня Лазарова Тагарева - председател;
9.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;
9.3. Васил Стайков Драганов - зам.-председател;
9.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
9.5. Христо Николаев Копаранов;
9.6. Веселин Йорданов Калановски;
9.7. Николай Вельов Велчев;
9.8. Иван Георгиев Сотиров;
9.9. Карлос Арналдо Контрера.

10. Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност - 15 членове:
10.1. Иван Янчов Таков - председател;
10.2. Андрей Зографски - зам.-председател;
10.3. Карлос Арналдо Контрера - зам.-председател;
10.4. Димитър Първанов Димитров;
10.5. Симеон Борисов Ставрев;
10.6. Благовест Георгиев Георгиев;
10.7. Гергин Александров Борисов;
10.8. Анна Илиева Стойкова;
10.9. Димитър Бойков Вучев;
10.10. Прошко Начев Прошков;
10.11. Ваня Руменова Григорова;
10.12. Ивайло Христов Йонков;
10.13. Ася Тодорова Тодорова;
10.14. Емил Александров Димитров;
10.15. Красимир Рангелов Гълъбов.

11. Постоянна комисия за децата, младежта и спорта - 11 членове:
11.1. Димитър Петров Шалъфов - председател;
11.2. Татяна Николова Георгиева - зам.-председател;
11.3. Еньо Енев Савов - зам.-председател;
11.4. Благовест Георгиев Георгиев;
11.5. Драгомир Иванов Драгомиров;
11.6. Саад Таммам Алуани;
11.7. Екатерина Евлогиева Йорданова;
11.8. Мирослав Ласло Боршош;
11.9. Войслав Георгиев Тодоров;
11.10. Вили Младенов Лилков;
11.11. Иван Михайлов Алексиев.

12. Постоянна комисия за връзки с гражданското общество - 7 членове:
12.1. Николай Вельов Велчев - председател;
12.2. Румен Стенли Александров - зам.-председател;
12.3. Ася Тодорова Тодорова - зам.-председател;
12.4. Бонка Сергеева Василева;
12.5. Благовеста Атанасова Кенарова;
12.6. Марта Руменова Георгиева;
12.7. Драгомир Христов Младенов.

13. Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти - 9 членове:
13.1. Цветелина Калинова Симеонова - Заркин - председател;
13.2. Екатерина Евлогиева Йорданова - зам.-председател;
13.3. Станислав Чавдаров Младенов - зам.-председател;
13.4. Саад Таммам Алуани;
13.5. Пламена Стаменова Терзирадева-Велкова;
13.6. Диян Величков Стаматов;
13.7. Иван Михайлов Алексиев;
13.8. Деян Николаев Николов;
13.9. Емил Александров Димитров.

14. Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията - 9 членове:
14.1. Бонка Сергеева Василева - председател;
14.2. Антон Гаро Хекимян - зам.-председател;
14.3. Иван Михайлов Алексиев - зам.-председател;
14.4. Благовеста Атанасова Кенарова;
14.5. Иван Митьов Виделов;
14.6. Пламен Иванов Данаилов;
14.7. Ивайло Христов Йонков;
14.8. Васил Стайков Драганов;
14.9. Ивайло Йорданов Костадинов.

Източник: NOVA    
Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Топло време днес, но от понеделник - дъжд и понижение на температурите

Топло време днес, но от понеделник - дъжд и понижение на температурите

Празник е! Имен ден имат...

Празник е! Имен ден имат...

COVID-19: Новите случаи за последните 24 часа

COVID-19: Новите случаи за последните 24 часа

Трета световна война: Как трендът завладя социалните мрежи

Трета световна война: Как трендът завладя социалните мрежи

Предлагат безплатна винетка и за собственици на електромобили

Предлагат безплатна винетка и за собственици на електромобили

pariteni.bg
Това е 48-цилиндровото Kawasaki в Книгата на рекордите Гинес

Това е 48-цилиндровото Kawasaki в Книгата на рекордите Гинес

carmarket.bg
Какво разкри Путин в интервюто си с Тъкър Карлсън
Ексклузивно

Какво разкри Путин в интервюто си с Тъкър Карлсън

Преди 1 ден
Учени пробиха ледено ядро от Антарктида и откриха нещо много тревожно
Ексклузивно

Учени пробиха ледено ядро от Антарктида и откриха нещо много тревожно

Преди 1 ден
<p>Вижте кого почита църквата днес</p>
Ексклузивно

Вижте кого почита църквата днес

Преди 1 ден
Колко бира трябва да изпиете, за да се равнява на шот твърд алкохол
Ексклузивно

Колко бира трябва да изпиете, за да се равнява на шот твърд алкохол

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейно двойно счетоводство е когато мъж в магазина плати покупките с карта, а бирата в брой!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Нова атака с дронове срещу Харков, огромен пожар (СНИМКИ)

Нова атака с дронове срещу Харков, огромен пожар (СНИМКИ)

Свят Преди 52 минути

Било е ударено заведение в малкия град Велики Бурлук

Toyota Yaris GR

Заради еколозите: над 100 000 евро за 3-цилиндрова Toyota Yaris GR във Франция

Технологии Преди 1 час

"Удоволствието" да караш кола става прекалено скъпо, такава вече е и нуждата да паркираш, след като едночасовата такса за паркиране в Париж достигна 18 евро

Шолц: Путин се подиграва

Шолц: Путин се подиграва

Свят Преди 9 часа

ЕК: На Путин бе дадена отново възможност да повтори стари лъжи, довели до човешко страдание и военни престъпления

Ситуацията е по-страшна, отколкото Украйна признава

Ситуацията е по-страшна, отколкото Украйна признава

Свят Преди 10 часа

Служител на НАТО пред FT: Това е отчайваща ситуация на фронтовата линия за украинците, много по-лоша, отколкото те признават

"Катаргейт" се разраства разпитаха Мария Арена

"Катаргейт" се разраства разпитаха Мария Арена

Свят Преди 12 часа

В продължение на месеци името на Арена се свързваше с други заподозрени

Обрат в Грузия, заплашена ли е Русия

Обрат в Грузия, заплашена ли е Русия

Свят Преди 12 часа

Кобахидзе: Възстановяването на териториалната цялост на Грузия е цел

Гешев: Оттук нататък възнамерявам да съдя всеки лъжец

Гешев: Оттук нататък възнамерявам да съдя всеки лъжец

България Преди 14 часа

Гешев: Борисов натисна ENTER

<p>&bdquo;Ние търсим начини да се свържем един с друг&quot;</p>

"Ние търсим начини да се свържем един с друг": Издателският пазар в САЩ

Свят Преди 14 часа

Според последното преброяване в Съединените щати през 2020 г. е имало около 10 800 книжарници

предложение за брак

Ще бъдете изненадани! По-щастливи ли са женените от неомъжените?

Свят Преди 15 часа

През периода на проучването женените хора постоянно съобщават, че нивото им на щастие е по-високо от това на неженените им колеги, като в зависимост от годината то варира от 12% до 24% по-високо, сочат данните

Корабът „Балчик“ спаси 44 бедстващи мигранти до остров Лесбос

Корабът „Балчик“ спаси 44 бедстващи мигранти до остров Лесбос

Свят Преди 15 часа

На кораба са качени общо 44 мигранти без документи

Георгиев: Точно 12 часа трябваха на новия председател на СОС, за да избяга срамно

Георгиев: Точно 12 часа трябваха на новия председател на СОС, за да избяга срамно

България Преди 15 часа

Георгиев: С изнудване не може да се управлява!

Почина бившият нидерландски премиер Дрийс ван Агт

Почина бившият нидерландски премиер Дрийс ван Агт

Свят Преди 15 часа

Той е починал в дома си в Неймеген

Владимир Путин

"Медийна лудост": Интервюто на Тъкър Карлсън с Владимир Путин

Свят Преди 15 часа

Тъкър Карлсън казва, че никоя чуждестранна медия не е искала да направи подобно интервю през последните две години

Принц Хари спечели дело срещу таблоида Mirror

Принц Хари спечели дело срещу таблоида Mirror

Любопитно Преди 16 часа

Съдията от Върховния съд се произнесе в полза на херцога през декември

Гватемала е нащрек заради заболяване, предизвикващо мускулна парализа (ВИДЕО)

Гватемала е нащрек заради заболяване, предизвикващо мускулна парализа (ВИДЕО)

Свят Преди 16 часа

Загрижеността на медиците нараства, защото четвъртата потвърдена смърт е на дете под 8 години

Хиени нападнаха хора в Кения, има жертва и ранени

Хиени нападнаха хора в Кения, има жертва и ранени

Свят Преди 16 часа

Нападенията на хиени стават все по-чести в покрайнините на Найроби

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето не ме слуша, когато сме на ново място

dogsandcats.bg

Безопасно ли е за кучетата да ядат сурова риба

dogsandcats.bg
1

Огромно слънчево петно се обърна към Земята

sinoptik.bg
1

Разказ от първо лице за поредното вулканично изригване на полуостров Рейкянес

sinoptik.bg

Годината на Дракона: китайски хороскоп за 2024

Edna.bg

5-те най-полезни чайове за женското здраве

Edna.bg

Японска легенда насочил Гамба Осака към Уелтън

Gong.bg

Мачът на годината в Германия! Ще успее ли Байерн да свали от върха летящия Леверкузен?

Gong.bg

Топъл и ветровит уикенд, над 20 градуса в събота

Nova.bg

Къде живеят единствените алпийски козирози в България

Nova.bg