България

Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред

11 ноември 2025, 07:42
Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо
Източник: БТА

А нализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо, написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев. Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред.

Още нямаме култура за разделно събиране

По думите му тази сума е включена в цената на продукта, който купуваме.

"Факт е: цветните контейнери са ангажимент на т.нар. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО). Тези организации са получили парите от производителите – т.е. от нас, гражданите – с обещанието да рециклират опаковките", уточнява Терзиев.

Обмислят да глобяват с 1000 лв. ровещите в кофите

"Ако една опаковка не влезе в цветния контейнер, а отиде в сивия, ние плащаме за нея втори път. Плащаме, за да я извозим, преработим и депонираме. За всеки тон рециклируем материал, попаднал на депото, губим стотици левове, добавя той. Анализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо", добавя той.

Васил Терзиев инспектира столичния завод за отпадъци (СНИМКИ)

"Изготвихме нови, драстично завишени изисквания към организациите за повече, по-удобни контейнери и по-често обслужване. Реформирахме Столичния инспекторат, за да има строг контрол и високи санкции. Въвеждаме нови, иновативни решения като "МАГАТА ФЕСТ", които временно решават проблема с липсващата инфраструктура", отбелязва кметът.

Васил Терзиев инспектира столичния завод за отпадъци (СНИМКИ)

"Но докато ние се борим за вашите пари и по-чист град, организациите ни съдят и изнудват, защото тези нови изисквания не им са изгодни. За тях това означава повече инвестиции и край на лесното печелене на гръб на софиянци", пише Терзиев.

"Ние няма да отстъпим от тази битка. Но за да спечелим, трябва да се научим и ние – гражданите – да бъдем дисциплинирани", посочва кметът.

Нови правила за разделното събиране на отпадъци в София

"Трябва да свикнем да разделяме, защото всяко наше усилие е пряка инвестиция в нашия джоб и нашия град. Не може да очакваме промяна, ако продължаваме да хвърляме всичко на едно място", добавя той.

Източник: БТА/Никол Николова    
Последвайте ни
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 1 час
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 1 час
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 2 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 1 час

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

Еврото идва – какво да правим с монетите в касичката

България Преди 4 минути

След 1 януари още месец ще можем да плащаме и в левове, но законът дава право на търговците по своя преценка да откажат да приемат повече от 50 броя монети при едно плащане

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Тръмп предупреди: САЩ ще бъдат изправени пред икономическа катастрофа, ако съдът отмени митата

Свят Преди 27 минути

Той заяви, че правителството планира да раздаде на американците с ниски и средни доходи по 2000 долара дивиденти от постъпленията

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 1 час

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Погребват ги живи: Невиждана бруталност в Ал Фашир

Свят Преди 1 час

Цивилните в град Ал Фашир в Судан са изложени на невиждани жестокости

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Технологии Преди 2 часа

Кадрите имат много повече информация, отколкото си мислим

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Феномените покориха Резиденцията за четвърта поредна седмица

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Свят Преди 9 часа

Лукашенко съобщи, че Беларус ще повдигне въпроса за затворената граница във Вашингтон, чрез контактите си там

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Свят Преди 9 часа

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии, отхвърли жалба по въпроса

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Свят Преди 10 часа

Няколко младежки групи, свързани с Комунистическата партия и други леви организации, възразиха

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Свят Преди 10 часа

Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Свят Преди 11 часа

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

България Преди 11 часа

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право

<p>Българското МВнР отправи призив към Русия</p>

Българското външно министерство отправи призив към Русия

България Преди 11 часа

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

България Преди 12 часа

Това научи NOVA от свои източници

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

България Преди 12 часа

България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Днес почитаме покровителя на семейството свети Мина, имен ден имат...

Edna.bg

Дневен хороскоп за 11 ноември, вторник

Edna.bg

Нападател отказал да играе за Италия

Gong.bg

Кошмар! Смъртни случаи помрачиха Финалния турнир на АТР в Торино

Gong.bg

Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната

Nova.bg

Кой е шофьорът, прегазил кучето Мая, и за какво наказание настояват хората в "Разсадника"

Nova.bg