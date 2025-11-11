Терзиев: Около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо

А нализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо, написа във Facebook кметът на София Васил Терзиев. Кметът посочва, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред.

По думите му тази сума е включена в цената на продукта, който купуваме.

"Факт е: цветните контейнери са ангажимент на т.нар. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО). Тези организации са получили парите от производителите – т.е. от нас, гражданите – с обещанието да рециклират опаковките", уточнява Терзиев.

"Ако една опаковка не влезе в цветния контейнер, а отиде в сивия, ние плащаме за нея втори път. Плащаме, за да я извозим, преработим и депонираме. За всеки тон рециклируем материал, попаднал на депото, губим стотици левове, добавя той. Анализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо", добавя той.

"Изготвихме нови, драстично завишени изисквания към организациите за повече, по-удобни контейнери и по-често обслужване. Реформирахме Столичния инспекторат, за да има строг контрол и високи санкции. Въвеждаме нови, иновативни решения като "МАГАТА ФЕСТ", които временно решават проблема с липсващата инфраструктура", отбелязва кметът.

"Но докато ние се борим за вашите пари и по-чист град, организациите ни съдят и изнудват, защото тези нови изисквания не им са изгодни. За тях това означава повече инвестиции и край на лесното печелене на гръб на софиянци", пише Терзиев.

"Ние няма да отстъпим от тази битка. Но за да спечелим, трябва да се научим и ние – гражданите – да бъдем дисциплинирани", посочва кметът.

"Трябва да свикнем да разделяме, защото всяко наше усилие е пряка инвестиция в нашия джоб и нашия град. Не може да очакваме промяна, ако продължаваме да хвърляме всичко на едно място", добавя той.