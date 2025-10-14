България

София или Варна ще е домакин на Европейското по волейбол?

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол

14 октомври 2025, 07:40
Назначават Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС

Времето във вторник: Температури до 20 градуса, но с облаци и дъжд

Георг Георгиев: Германия е сред най-близките ни стратегически партньори

Радев атакува ДАНС за кмета на Варна

ИТН оттегли спорния законопроект в НК, криминализиращ разпространението на лична информация

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в

С лед емоциите във Филипините волейболните страсти идват и у нас. Очаква се да стане ясно кой град - Варна или София ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

На него отново ще се изправят българските "Лъвове", които знаете са втори в света.

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, предава NOVA.

Само преди дни Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 хиляди лева за организацията на спортното събитие, с което до известна степен наклони везните за домакинстването. 

Източник: NOVA    
волейбол европейско софия варна домакин
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 1 ден
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 1 ден
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 1 ден
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 1 ден

Той: - Мога да ти сваля луната, звездите, цялата вселена... Тя: - Ама ти верно нямаш пари!
Реджеп Ердоган с Джорджа Мелони и Еманюел Макрон

Свят Преди 22 минути

Френският президент Еманюел Макрон се намеси с шега

<p>Осъдиха двама българи за кражба на &quot;течно злато&quot; във Великобритания</p>

Свят Преди 35 минути

Отпадъчното олио, наричано "течно злато" на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес

12-годишно момче е в кома след инцидент с тротинетка край Несебър

България Преди 1 час

Детето е настанено за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас

Тръмп: „Небeсата са спокойни, оръжията мълчат. Светите земи най-накрая са в мир“

Свят Преди 1 час

Американският президент обяви край на войната, Израел и Газа си размениха затворници и заложници

<p>Руска атака срещу Харков спря тока, има&nbsp;щети по болница</p>

Свят Преди 1 час

Нападението е било с планиращи бомби

Златна мина се срути във Венецуела, има десетки загинали

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в резултат на проливните дъждове в района

Защо Египет е толкова важен за плана на Тръмп за Газа

Свят Преди 2 часа

Участието на Кайро в израелско-палестинския конфликт винаги е било многостранно

Звездни тайни за коса: 3 трика, които действително работят

Любопитно Преди 2 часа

Правилната грижа започва не с дължината, а с корените

8 от най-лошите неща, които можете да направите на празен стомах

Любопитно Преди 2 часа

Разберете как ежедневните сутрешни избори влияят на стомаха, енергията и настроението ви и защо си струва да ги преосмислите

Къде инвестират парите си младите българи

България Преди 2 часа

Не бива да се забравя, че има и риск от загуба на вложените средства, предупреждават експерти

Има 5 профила на съня – ето какво казва вашият за вашето здраве

Любопитно Преди 2 часа

Изследванията непрекъснато разкриват нови начини, по които сънят е свързан с нашето благополучие

„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

Свят Преди 9 часа

Политическата криза далеч не е приключила, но много наподобява на предишните

Кръвопролитни сблъсъци между „Хамас“ и клан в Газа след примирието

Свят Преди 9 часа

Миналата седмица избухнаха първи схватки между палестинската ислямистка групировка и клана Догмуш

<p>Рюте: Това ще бъде открита война между Русия и НАТО</p>

Свят Преди 10 часа

Рюте: Ако Русия е достатъчно глупава, за да ни атакува, това ще бъде открита война между Русия и НАТО

Шведската прокуратура прекрати делото за кабела и кораба "Вежен"

Свят Преди 11 часа

Подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, бе увреден на 26 януари

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

Свят Преди 13 часа

Американският президент Доналд Тръмп обяви „страхотен ден за Близкия изток”

Всичко от днес

