София или Варна ще е домакин на Европейското по волейбол?

С лед емоциите във Филипините волейболните страсти идват и у нас. Очаква се да стане ясно кой град - Варна или София ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година.

На него отново ще се изправят българските "Лъвове", които знаете са втори в света.

Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, предава NOVA.

Само преди дни Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 хиляди лева за организацията на спортното събитие, с което до известна степен наклони везните за домакинстването.